Радимов — Соболеву: Пенное нужно доставить по моему адресу

Экс-игрок «Зенита» Владислав Радимов высказался о своей победе в споре с форвардом сине-бело-голубых Александром Соболевым.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Перед началом сезона Радимов заключил пари с Соболевым. Согласно условиям, нападающий «Зенита» должен был забить не менее 20 мячей в сезоне во всех турнирах. 29-летний игрок отличился 13 раз. Радимова ожидает бонус — ящик пива.

В матче заключительного тура РПЛ с «Ростовом» гол Соболева принес «Зениту» победу (1:0). «Зенит» обошел в турнирной таблице «Краснодар» и «Локомотив» и в 11-раз завоевал золотые медали чемпионата России.

— Я, кстати, как раз прогноз дал, что Соболев забьет в этом матче, — говорит Радимов. — Но, слава богу, что Соболев не забил в этом матче семь мячей, и теперь пенное должно быть доставлено по моему адресу.

— Когда ждете?


— Я напоминать не буду. У человека же должна быть совесть, а долг платежом красен, правильно? Ну, подождем. Мы не договаривались насчет сорта пива, но я надеюсь, у человека есть совесть, и он привезет нормальное. В игре с «Ростовом» Соболев забил свой самый важный мяч в жизни — это да.

Я бы еще высказался про Глушенкова наряду с Соболевым, которые оба провели неровный сезон. Но оба декларировали, когда приезжали в «Зенит», что едут за титулами. В прошлом году над ними уже начали посмеиваться, что и без вас-то здесь было в целом неплохо. Но сейчас они приложили к чемпионству ногу, хотя оба могут играть гораздо лучше, скажем так. Хотя провели хороший сезон, я рад за того, и за другого. Надеюсь, в Питере они уже освоились и стали более своими для этого города, скажем так, — приводит слова Радимова «РБ Спорт».

Ростов
0:1
Первый тайм: 0:1
Зенит
Футбол, Премьер-лига, Тур 30
17.05.2026, 18:00 (МСК UTC+3)
Ростов Арена
Главные тренеры
Джонатан Альба
Сергей Семак
Голы
Зенит
Александр Соболев
14′
Составы команд
Ростов
1
Рустам Ятимов
4
Виктор Мелехин
3
Умар Сако
78
Дмитрий Чистяков
73′
40
Илья Вахания
9
Мохаммад Мохеби
10′
87
Андрей Лангович
76′
7
Роналдо
8
Алексей Миронов
13′
66′
5
Данила Прохин
88′
62
Иван Комаров
83′
18
Константин Кучаев
10
Кирилл Щетинин
52′
83′
19
Хорен Байрамян
99
Тимур Сулейманов
76′
69
Егор Голенков
Зенит
16
Денис Адамов
6
Ваня Дркушич
3
Дуглас Сантос
78
Игорь Дивеев
33
Нино
5
Вильмар Барриос
8
Маркус Вендел
11
Луис Энрике
77′
80′
21
Александр Ерохин
20
Педро
67′
28
Нуралы Алип
10
Максим Глушенков
89′
61
Даниил Кондаков
7
Александр Соболев
67′
31
Густаво Мантуан
Статистика
Ростов
Зенит
Желтые карточки
4
1
Красные карточки
1
0
Удары (всего)
5
10
Удары в створ
4
4
Угловые
2
8
Фолы
14
15
Офсайды
1
1
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Карасев
(Россия, Москва)
Боковой судья
Алексей Лунев
(Россия, Новосибирск)
Боковой судья
Рустам Мухтаров
(Россия, Петрозаводск)
ВАР
Павел Кукуян
(Россия, Сочи)
Ассистент ВАР
Ранэль Зияков
(Россия, Набережные Челны)
