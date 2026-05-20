Радимов — Соболеву: Пенное нужно доставить по моему адресу

Перед началом сезона Радимов заключил пари с Соболевым. Согласно условиям, нападающий «Зенита» должен был забить не менее 20 мячей в сезоне во всех турнирах. 29-летний игрок отличился 13 раз. Радимова ожидает бонус — ящик пива.
В матче заключительного тура РПЛ с «Ростовом» гол Соболева принес «Зениту» победу (1:0). «Зенит» обошел в турнирной таблице «Краснодар» и «Локомотив» и в 11-раз завоевал золотые медали чемпионата России.
— Я, кстати, как раз прогноз дал, что Соболев забьет в этом матче, — говорит Радимов. — Но, слава богу, что Соболев не забил в этом матче семь мячей, и теперь пенное должно быть доставлено по моему адресу.
— Когда ждете?
— Я напоминать не буду. У человека же должна быть совесть, а долг платежом красен, правильно? Ну, подождем. Мы не договаривались насчет сорта пива, но я надеюсь, у человека есть совесть, и он привезет нормальное. В игре с «Ростовом» Соболев забил свой самый важный мяч в жизни — это да.
Я бы еще высказался про Глушенкова наряду с Соболевым, которые оба провели неровный сезон. Но оба декларировали, когда приезжали в «Зенит», что едут за титулами. В прошлом году над ними уже начали посмеиваться, что и без вас-то здесь было в целом неплохо. Но сейчас они приложили к чемпионству ногу, хотя оба могут играть гораздо лучше, скажем так. Хотя провели хороший сезон, я рад за того, и за другого. Надеюсь, в Питере они уже освоились и стали более своими для этого города, скажем так, — приводит слова Радимова «РБ Спорт».
