Защитник «Коринтианса» не хочет переходить в «Зенит»

«Зенит» рассматривает возможность сделать предложение по правому защитнику «Коринтианса» Матэузиньо в летнее трансферное окно. По данным UOL, петербургский клуб готовит сумму в диапазоне от 7 до 10 млн евро.
Официального предложения в «Коринтианс» пока не поступало. При этом, как сообщает источник, представители «Зенита» уже контактировали с окружением 25-летнего футболиста и обозначили интерес к возможному трансферу.
Несмотря на интерес российского клуба, сам Матэузиньо не стремится покидать «Коринтианс». Игрок хочет продолжить работу с главным тренером Фернандо Динизом и сохранить шансы на попадание в сборную Бразилии в новом цикле чемпионата мира.
UOL также отмечает, что футболист и его семья общались с игроками, выступающими в России, и получили негативные отзывы о жизни в стране. Это усилило сомнения Матэузиньо по поводу возможного переезда.
Окончательное решение будет зависеть и от позиции «Коринтианса». Бразильскому клубу необходимо заработать около 20 млн евро в летнее окно, но тренерский штаб считает Матэузиньо важным игроком для задач команды во второй части сезона.
По информации источника, вероятность ухода защитника из «Коринтианса» на данный момент считается небольшой даже в случае официального предложения от «Зенита».