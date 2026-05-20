Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига Европы
22:00
Фрайбург
:
Астон Вилла
Все коэффициенты
П1
5.98
X
4.05
П2
1.62
Футбол. Италия
22.05
Фиорентина
:
Аталанта
Все коэффициенты
П1
2.77
X
3.63
П2
2.51
Футбол. Италия
23.05
Болонья
:
Интер
Все коэффициенты
П1
3.14
X
3.77
П2
2.22
Футбол. Англия
завершен
Арсенал
1
:
Бернли
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Борнмут
1
:
Манчестер Сити
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Челси
2
:
Тоттенхэм Хотспур
1
П1
X
П2

Защитник «Коринтианса» не хочет переходить в «Зенит»

Петербургский клуб рассматривает возможность предложения за Матэузиньо, но сам футболист настроен остаться в Бразилии.

Источник: AP 2024

«Зенит» рассматривает возможность сделать предложение по правому защитнику «Коринтианса» Матэузиньо в летнее трансферное окно. По данным UOL, петербургский клуб готовит сумму в диапазоне от 7 до 10 млн евро.

Официального предложения в «Коринтианс» пока не поступало. При этом, как сообщает источник, представители «Зенита» уже контактировали с окружением 25-летнего футболиста и обозначили интерес к возможному трансферу.

Несмотря на интерес российского клуба, сам Матэузиньо не стремится покидать «Коринтианс». Игрок хочет продолжить работу с главным тренером Фернандо Динизом и сохранить шансы на попадание в сборную Бразилии в новом цикле чемпионата мира.

UOL также отмечает, что футболист и его семья общались с игроками, выступающими в России, и получили негативные отзывы о жизни в стране. Это усилило сомнения Матэузиньо по поводу возможного переезда.

Окончательное решение будет зависеть и от позиции «Коринтианса». Бразильскому клубу необходимо заработать около 20 млн евро в летнее окно, но тренерский штаб считает Матэузиньо важным игроком для задач команды во второй части сезона.

По информации источника, вероятность ухода защитника из «Коринтианса» на данный момент считается небольшой даже в случае официального предложения от «Зенита».