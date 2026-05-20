Дивеев счел обмен на Гонду удачным для «Зенита»

Защитник «Зенита» Игорь Дивеев оценил свой переход в петербургский клуб из ЦСКА. Футболист заявил, что итог сезона позволяет считать обмен на аргентинского форварда Лусиано Гонду удачным для «Зенита», сообщает «РБ Спорт».
«Раз мы стали чемпионами России, значит, можно говорить, что обмен Гонду на меня был сделан в пользу “Зенита”», — заявил Дивеев.
Дивеев перешел в «Зенит» зимой 2026 года. Сделка была оформлена как обмен: защитник отправился в Санкт-Петербург, а Гонду перешел в московский ЦСКА.
В сезоне-2025/26 «Зенит» стал чемпионом России, набрав 68 очков. ЦСКА завершил чемпионат на пятом месте с 51 очком.
После перехода Дивеев провел за «Зенит» 12 матчей и набрал 2 очка по системе «гол+пас» — один гол и одна результативная передача. Гонду сыграл за ЦСКА девять матчей в РПЛ и забил один мяч.