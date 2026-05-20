Оливейра: Соболев выдержал критику и помог «Зениту»

Помощник главного тренера «Зенита» Вильям Де Оливейра отметил вклад Александра Соболева в чемпионство команды.

Источник: РИА "Новости"

Помощник главного тренера «Зенита» Вильям Де Оливейра оценил сезон нападающего Александра Соболева. По словам специалиста, форвард справился с давлением и внес важный вклад в чемпионство петербургской команды, сообщает «Матч ТВ».

Оливейра отметил, что по итогам сезона в составе «Зенита» можно выделить не одного футболиста, а всю команду. При этом тренер отдельно упомянул молодого игрока Кондакова и Соболева.

«Все огромные молодцы, абсолютно каждый работал на максимум. Отмечу молодого парня Кондакова, который уже появлялся в стартовом составе в столь юном возрасте. Соболев был очень мотивирован весь сезон, провел отличную весну и внес большой вклад в общий успех. У него был непростой отрезок, когда он получал большую порцию критики со стороны, но он справился и добился своего», — сказал Оливейра.

В воскресенье «Зенит» стал 11-кратным чемпионом России. Команда Сергея Семака вернула титул после годового перерыва.

Соболев принял участие в 28 турах Мир Российской премьер-лиги. На счету форварда 10 голов и две результативные передачи.

Нападающий перешел в «Зенит» из «Спартака» и в первом сезоне в петербургском клубе регулярно сталкивался с критикой со стороны болельщиков и экспертов.