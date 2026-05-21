В «Зените» назвали главную составляющую чемпионского успеха

На прошлой неделе «Зенит» в 11-й раз стал чемпионом России, на два балла опередив прошлогоднего чемпиона РПЛ — «Краснодар». Клуб из Санкт-Петербурга выиграл чемпионат в седьмой раз за восемь лет.
«У нас сплоченный коллектив. После сборов мы понимали, что нам нужно прибавлять во всех компонентах. Мы хорошо поработали в зимнюю паузу — ребята в коллективе начали лучше понимать друг друга. Здесь не было личных амбиций, их оставили в стороне, все именно что хотели добиться чемпионства. Кубок у нас — команда заслужила это! Все молодцы», — сказал де Оливейра.
На зимнюю паузу «Зенит» уходил на втором месте, отставая от «Краснодара» на одно очко. В весенней части чемпионата «сине-бело-голубые» выиграли 9 из 12 матчей и проиграли лишь раз — на выезде «Оренбургу» (1:2) в 20-м туре.
Новый сезон РПЛ стартует 24 июля. Матч за Суперкубок России, в котором «Зенит» сыграет с будущим обладателем национального кубка — «Краснодаром» или «Спартаком», пройдет 18 июля.
