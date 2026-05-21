Семин: «Зениту» и «Краснодару» по силам конкурировать в Европе

Бывший главный тренер «Локомотива» и сборной России Юрий Семин считает, что «Зенит» и «Краснодар» могли бы конкурировать с европейскими клубами. Об этом сообщает LiveSport.

Источник: РИА "Новости"

На прошлой неделе «Зенит» в 11-й раз стал чемпионом России, на два балла опередив прошлогоднего чемпиона РПЛ — «Краснодар».

«На текущий момент, если возобновятся международные матчи, то “Зениту” и “Краснодару” вполне по силам соперничать с европейскими клубами, пусть и не самыми топовыми. Чтобы конкурентоспособными стали и другие команды, нужно время. Здесь надо учитывать самый важный фактор — подбор игроков. Посмотрите на ПСЖ или “Арсенал” — сколько стоят их футболисты, и откуда они приехали. Там собраны лучшие игроки мира, лучшие в своих амплуа. Поэтому с командами такого уровня российским клубам будет очень сложно. С остальными справиться — вполне по силам. Поэтому надо искать молодые таланты и воспитывать их», — сказал Семин.

В феврале 2022 года УЕФА отстранил российские клубы от участия в еврокубках. В сезоне-2021/22 «Зенит» занял третье место на групповом этапе Лиги чемпионов, набрав пять очков в группе с «Ювентусом», «Челси» и «Мальме». В 1/16 финала Лиги Европы «сине-бело-голубые» вылетели от «Бетиса» (2:3, 0:0). «Краснодар» в том сезоне не участвовал в еврокубках, поскольку занял в РПЛ десятое место.

На данный момент Россия занимает 30-е место в таблице коэффициентов УЕФА — между Азербайджаном и Ирландией. Это означает, что в случае допуска российских клубов к еврокубкам РПЛ сможет отправить туда только четыре команды: одну — в Лигу чемпионов, одну — в Лигу Европы и две — в Лигу конференций.