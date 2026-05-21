Семин: «Зениту» и «Краснодару» по силам конкурировать в Европе

«На текущий момент, если возобновятся международные матчи, то “Зениту” и “Краснодару” вполне по силам соперничать с европейскими клубами, пусть и не самыми топовыми. Чтобы конкурентоспособными стали и другие команды, нужно время. Здесь надо учитывать самый важный фактор — подбор игроков. Посмотрите на ПСЖ или “Арсенал” — сколько стоят их футболисты, и откуда они приехали. Там собраны лучшие игроки мира, лучшие в своих амплуа. Поэтому с командами такого уровня российским клубам будет очень сложно. С остальными справиться — вполне по силам. Поэтому надо искать молодые таланты и воспитывать их», — сказал Семин.