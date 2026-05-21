СМИ: «Зенит» готов потратить на трансферы более 4 млрд рублей

«Зенит» готов потратить до 4 миллиардов рублей во время летнего трансферного окна. Об этом сообщает телегам-канал «Mash на спорте».

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Чемпионат.com

По данным источника, «Зенит» хочет подписать четырех футболистов: центрального защитника, правого защитника, левого вингера и центрального нападающего. В приоритете — футболисты высокого уровня с российским паспортом. Кандидатуры находятся в процессе обсуждения с главным тренером Сергеем Семаком.

В шорт-листе «Зенита» уже есть Дмитрий Воробьев («Локомотив»), Мингиян Бевеев («Балтика») и Александр Сильянов («Локомотив»). Альтернативные варианты ищут в Латинской Америке, а также в турецком и арабских чемпионатах. Так, петербуржцам интересен нападающий «Фламенго» Педро, форвард «Трабзонспора» Филипе Аугусто и вингер «Аль-Ахли» Вандерсон Галено.

Отмечается, что «Зенит» может потратить и более 50 миллионов евро (4,1 миллиарда рублей), если продаст кого-нибудь летом.

Новый сезон Российской Премьер-лиги стартует 24 июля. Матч за Суперкубок России, в котором «Зенит» сыграет с будущим обладателем национального кубка — «Краснодаром» или «Спартаком», пройдет 18 июля.

