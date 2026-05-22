Орлов назвал причину, по которой люди не любят «Зенит»

Журналист пояснил, с чем связан негатив по отношению к питерской команде.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: ФК "Зенит"/ТАСС

Комментатор и журналист Геннадий Орлов объяснил, почему вокруг «Зенита» так много негатива. По его мнению, дело не в каких-то конкретных претензиях, а в постоянном успехе петербургского клуба.

«Так не любят “Зенит”, что только приклеивают всякие ярлыки. И получают от этого удовольствие. Почему не любят “Зенит”? Потому что он на первом месте. Какая команда будет на первом месте, она получит то же самое. В этом не надо сомневаться», — заявил Орлов в эфире «Радио Зенит».

Он подчеркнул, что любая команда, которая оказывается на вершине, неизбежно сталкивается с подобным отношением. В текущем сезоне «Зенит» завоевал титул чемпиона России уже в седьмой раз за последние восемь розыгрышей. 17 мая «Зенит» обыграл «Ростов» в заключительном турн и завоевал золото РПЛ. Весь сезон «Зенит» боролся за чемпионство с «Краснодаром», но в итоге оставил команду «быков» позади.