Орлов назвал причину, по которой люди не любят «Зенит»

«Так не любят “Зенит”, что только приклеивают всякие ярлыки. И получают от этого удовольствие. Почему не любят “Зенит”? Потому что он на первом месте. Какая команда будет на первом месте, она получит то же самое. В этом не надо сомневаться», — заявил Орлов в эфире «Радио Зенит».