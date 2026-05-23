Защитник «Балтики» Андраде перешел в «Зенит»

Защитник Кевин Андраде перешел из калининградской «Балтики» в «Зенит». О трансфере сообщается в Telegram-канале петербургского клуба.
Контракт с 26-летним колумбийским футболистом рассчитан до конца сезона-2030/31.
Андраде выступал за «Балтику» с 2024 года. За калининградский клуб защитник провел 83 матча и забил три мяча.
В составе «Балтики» Андраде стал победителем Первой лиги и дошел до финала Кубка России. В прошедшем сезоне РПЛ калининградская команда заняла шестое место.
До перехода в российский футбол Андраде играл за колумбийскую «Америку Кали» и аргентинский «Платенсе».