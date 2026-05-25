Футбольный клуб «Зенит» празднует 101-й день рождения

"По традиции день рождения — момент для подведения итогов, но сегодняшняя дата имеет для сине-бело-голубых особенное значение.



Сегодня мы переворачиваем первую страницу нашего нового столетнего календаря. Новый век — это новые вызовы и преодоления, задачи и их решения. Новая ответственность — перед собой и героями предшествующего столетия.



Поэтому сегодня мы не будем вспоминать завоевания и достижения великого клуба из самого северного города-миллионера. Это история, которую мы уважаем и бережем и которой гордимся, порой не без хвастовства. Но это — история.



А реальность — это 101-й день рождения сине-бело-голубых. И мы счастливы вновь задувать свечи на праздничном торте в статусе чемпионов России — впервые в нашем новом веке. Пусть это никогда не перестанет быть доброй майской традицией.