Футбольный клуб «Зенит» празднует 101-й день рождения

Клубу исполнился 101 год.
"По традиции день рождения — момент для подведения итогов, но сегодняшняя дата имеет для сине-бело-голубых особенное значение.
Сегодня мы переворачиваем первую страницу нашего нового столетнего календаря. Новый век — это новые вызовы и преодоления, задачи и их решения. Новая ответственность — перед собой и героями предшествующего столетия.
Поэтому сегодня мы не будем вспоминать завоевания и достижения великого клуба из самого северного города-миллионера. Это история, которую мы уважаем и бережем и которой гордимся, порой не без хвастовства. Но это — история.
А реальность — это 101-й день рождения сине-бело-голубых. И мы счастливы вновь задувать свечи на праздничном торте в статусе чемпионов России — впервые в нашем новом веке. Пусть это никогда не перестанет быть доброй майской традицией.
С праздником", — говорится в заявлении пресс-службы клуба.
В минувшем сезоне «Зенит» в рекордный 11-й раз стал победителем чемпионата России, обойдя по количеству титулов московский «Спартак» (10). Также на счету сине-бело-голубых шесть побед в Кубке России, 10 выигранных Суперкубков страны, а также победы в Кубке УЕФА и Суперкубке УЕФА.