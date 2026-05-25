Игрок «Балтики» выбрал сборную России вместо медового месяца

25-летний Максим Петров вошел в итоговый состав сборной России на товарищеские матчи в мае-июне.
— Я должен был ехать в медовый месяц, но футбол и сборная — на первом месте. Это только во второй раз и очень рад.
— Медовый месяц где планируете провести?
— Я не знаю, будет ли он.
— Вы, получается, только женились?
— Да, три дня назад. Хорошая получилась свадьба, где-то 90 человек собралось, много футболистов. Но отдохнуть сильно не получилось, так как уже 23-го был сбор в Новогорске.
— Талалаев был на свадьбе?
— Нет.
— А приглашали?
— Нет.
— Почему?
— Там были люди, с которыми я провел больше времени, мои друзья и товарищи, — приводит слова Петрова «РБ Спорт».
Национальная команда 28 мая в Каире сыграет против сборной Египта, после чего вернется в Россию, где проведет еще две игры — 5 июня против Буркина-Фасо в Волгограде и 9 июня против Тринидада и Тобаго в Калининграде.