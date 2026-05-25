Футбол. Италия
завершен
Верона
0
:
Рома
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Торино
2
:
Ювентус
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Лечче
1
:
Дженоа
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Кремонезе
1
:
Комо
4
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Милан
1
:
Кальяри
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Вильярреал
5
:
Атлетико
1
П1
X
П2

Эдуар Сперцян оценил сезон «Краснодара»

Капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян дал оценку команде в минувшем сезоне.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Накануне «Краснодар» проиграл московскому «Спартаку» в Суперфинале Кубка России (1:1, 3:4 пен.). Также «быки» в последних турах чемпионата России сезона-2025/26 потеряли важные очки, проиграв московскому «Динамо» (1:2) и упустили золото турнира, пропустив вперед «Зенит» из Санкт-Петербурга.

«За этот сезон я поставлю нам оценку 10 баллов из 10. В концовке нам не хватило реализации», — приводит слова Сперцяна «Спорт-Экспресс».

В сезоне-2025/26 25-летний Сперцян провел за клуб 42 матча во всех турнирах, забив 14 голов и сделав 18 результативных передач. Полузащитник стал лучшим в РПЛ по системе «гол+пас» (13+16).

Ранее Сперцян заявил, что может как уехать, так и остаться в «Краснодаре».


Эдуард Сперцян является воспитанником «Краснодара». Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2029 года. Интернет-портал Тransfermarkt оценивает стоимость полузащитника в 25 миллионов евро.

Напомним, в сезоне-2024/25 «Краснодар» впервые в истории стал победителем Российской Премьер-лиги.

