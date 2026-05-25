Эдуар Сперцян оценил сезон «Краснодара»

Накануне «Краснодар» проиграл московскому «Спартаку» в Суперфинале Кубка России (1:1, 3:4 пен.). Также «быки» в последних турах чемпионата России сезона-2025/26 потеряли важные очки, проиграв московскому «Динамо» (1:2) и упустили золото турнира, пропустив вперед «Зенит» из Санкт-Петербурга.
«За этот сезон я поставлю нам оценку 10 баллов из 10. В концовке нам не хватило реализации», — приводит слова Сперцяна «Спорт-Экспресс».
В сезоне-2025/26 25-летний Сперцян провел за клуб 42 матча во всех турнирах, забив 14 голов и сделав 18 результативных передач. Полузащитник стал лучшим в РПЛ по системе «гол+пас» (13+16).
Ранее Сперцян заявил, что может как уехать, так и остаться в «Краснодаре».
Эдуард Сперцян является воспитанником «Краснодара». Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2029 года. Интернет-портал Тransfermarkt оценивает стоимость полузащитника в 25 миллионов евро.
Напомним, в сезоне-2024/25 «Краснодар» впервые в истории стал победителем Российской Премьер-лиги.