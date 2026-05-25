Глушаков сравнил популярность «Спартака» и «Зенита»

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Денис Глушаков сравнил популярность московского клуба и «Зенита». По его мнению, красно-белые остаются более народной командой, сообщает «Спорт-Экспресс».
«“Спартак” популярнее “Зенита”. Это народная команда. У “Спартака” самая большая армия болельщиков. Его любят во всех городах. “Зенит” любят в Санкт-Петербурге, а “Спартак” любят по всей стране», — сказал Глушаков.
Глушаков также отметил, что статус «Спартака» во многом сформировался в 1990-е годы. Тогда московская команда регулярно выигрывала чемпионат России и успешно выступала в еврокубках.
Экс-футболист выступал за «Спартак» с 2013 по 2019 год. В составе красно-белых он стал чемпионом России в сезоне-2016/17 и выиграл Суперкубок страны.
«Зенит» в последние годы остается самым успешным клубом РПЛ по количеству чемпионских титулов. В сезоне-2025/26 петербургская команда вновь выиграла чемпионат России.