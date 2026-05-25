Матч-центр
Футбол. Италия
завершен
Верона
0
:
Рома
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Торино
2
:
Ювентус
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Лечче
1
:
Дженоа
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Кремонезе
1
:
Комо
4
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Милан
1
:
Кальяри
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Вильярреал
5
:
Атлетико
1
П1
X
П2

Глушаков сравнил популярность «Спартака» и «Зенита»

Бывший капитан красно-белых Денис Глушаков считает московский клуб народной командой.

Источник: РИА "Новости"

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Денис Глушаков сравнил популярность московского клуба и «Зенита». По его мнению, красно-белые остаются более народной командой, сообщает «Спорт-Экспресс».

«“Спартак” популярнее “Зенита”. Это народная команда. У “Спартака” самая большая армия болельщиков. Его любят во всех городах. “Зенит” любят в Санкт-Петербурге, а “Спартак” любят по всей стране», — сказал Глушаков.

Глушаков также отметил, что статус «Спартака» во многом сформировался в 1990-е годы. Тогда московская команда регулярно выигрывала чемпионат России и успешно выступала в еврокубках.

Экс-футболист выступал за «Спартак» с 2013 по 2019 год. В составе красно-белых он стал чемпионом России в сезоне-2016/17 и выиграл Суперкубок страны.

«Зенит» в последние годы остается самым успешным клубом РПЛ по количеству чемпионских титулов. В сезоне-2025/26 петербургская команда вновь выиграла чемпионат России.