В Санкт-Петербурге построили площадь в честь «Зенита»

Решение о переименовании пространства рядом с «Газпром Ареной», ограниченного Футбольной, Теннисной и Велосипедной аллеями, было принято 27 ноября 2025 года на заседании городской топонимической комиссии. Соответствующий документ был подписан губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым в мае 2026 года.