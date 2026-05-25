В Санкт-Петербурге построили площадь в честь «Зенита»

25 мая состоялась церемония открытия новой площади у стадиона сине-бело-голубых. В этот день петербургский клуб празднует 101-й день рождения.
Мероприятие посетили председатель совета директоров клуба Елена Илюхина, председатель правления сине-бело-голубых Константин Зырянов, директор «Газпром» — Академии Анатолий Давыдов и председатель Законодательного собрания Александр Бельский.
Решение о переименовании пространства рядом с «Газпром Ареной», ограниченного Футбольной, Теннисной и Велосипедной аллеями, было принято 27 ноября 2025 года на заседании городской топонимической комиссии. Соответствующий документ был подписан губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым в мае 2026 года.
«Зенит» выиграл РПЛ-2025/26 и стал чемпионом России в 11-й раз.