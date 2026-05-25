Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
завершен
Верона
0
:
Рома
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Торино
2
:
Ювентус
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Лечче
1
:
Дженоа
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Кремонезе
1
:
Комо
4
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Милан
1
:
Кальяри
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Вильярреал
5
:
Атлетико
1
П1
X
П2

В Санкт-Петербурге построили площадь в честь «Зенита»

Пространство рядом с «Газпром Ареной» официально получило название «Площадь Зенита», сообщается в социальных сетях петербургского клуба.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: ФК "Зенит"

25 мая состоялась церемония открытия новой площади у стадиона сине-бело-голубых. В этот день петербургский клуб празднует 101-й день рождения.

Мероприятие посетили председатель совета директоров клуба Елена Илюхина, председатель правления сине-бело-голубых Константин Зырянов, директор «Газпром» — Академии Анатолий Давыдов и председатель Законодательного собрания Александр Бельский.

Решение о переименовании пространства рядом с «Газпром Ареной», ограниченного Футбольной, Теннисной и Велосипедной аллеями, было принято 27 ноября 2025 года на заседании городской топонимической комиссии. Соответствующий документ был подписан губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым в мае 2026 года.

«Зенит» выиграл РПЛ-2025/26 и стал чемпионом России в 11-й раз.