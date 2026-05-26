Футбол. Италия
завершен
Верона
0
:
Рома
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Торино
2
:
Ювентус
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Лечче
1
:
Дженоа
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Кремонезе
1
:
Комо
4
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Милан
1
:
Кальяри
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Вильярреал
5
:
Атлетико
1
П1
X
П2

«Зенит» объявил об уходе трехкратного победителя РПЛ Арсена Адамова

У защитника истек срок контракта.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Защитник Арсен Адамов покинул петербургский «Зенит» в связи с истечением срока контракта. Об этом сообщила пресс-служба сине-бело-голубых.

«Футбольный клуб “Зенит” желает Арсену Адамову успехов в дальнейшей карьере и благодарит его за профессионализм, самоотдачу и время, проведенное вместе, а также за победы, которые навсегда останутся частью нашей общей истории», — говорится в заявлении клуба.

26-летний футболист присоединился к «Зениту» в январе 2022 года. За время выступлений в составе петербургской команды Адамов трижды становился чемпионом России, а также два раза выигрывал Суперкубок страны.

Помимо «Зенита», защитник по ходу карьеры выступал за грозненский «Ахмат», екатеринбургский «Урал» и «Оренбург». В минувшем сезоне петербургский клуб вновь стал победителем Российской премьер-лиги.