«Зенит» объявил об уходе трехкратного победителя РПЛ Арсена Адамова

Защитник Арсен Адамов покинул петербургский «Зенит» в связи с истечением срока контракта. Об этом сообщила пресс-служба сине-бело-голубых.
«Футбольный клуб “Зенит” желает Арсену Адамову успехов в дальнейшей карьере и благодарит его за профессионализм, самоотдачу и время, проведенное вместе, а также за победы, которые навсегда останутся частью нашей общей истории», — говорится в заявлении клуба.
26-летний футболист присоединился к «Зениту» в январе 2022 года. За время выступлений в составе петербургской команды Адамов трижды становился чемпионом России, а также два раза выигрывал Суперкубок страны.
Помимо «Зенита», защитник по ходу карьеры выступал за грозненский «Ахмат», екатеринбургский «Урал» и «Оренбург». В минувшем сезоне петербургский клуб вновь стал победителем Российской премьер-лиги.