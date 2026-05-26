Воспитанник «Зенита»: я до сих пор в шоке с Дурана

«Мне было интересно посмотреть на Дурана в “Зените”. Помню период, когда я часто смотрел матчи “Астон Виллы”, был немного в шоке от его игры. Я до сих пор в шоке, но уже в другом. Дуран — самый переоцененный игрок, которого я видел. Когда он переходил в “Зенит”, ожидания были совсем другие. А итог мы видим», — сказал Мещанинов.
Дуран был арендован «Зенитом» у саудовского «Аль-Насра» в феврале этого года до конца сезона за 2,75 млн евро. 22-летний колумбиец провел за петербуржцев девять матчей, в которых забил два мяча (оба — с пенальти). 14 мая Дуран покинул расположение «Зенита» в связи с личными обстоятельствами.
Зимой 2025 года Дуран был куплен «Аль-Насром» у «Астон Виллы» за 77 млн евро, став самым дорогим трансфером того зимнего трансферного окна. За саудовский клуб он провел 18 матчей и забил 12 мячей. Летом 2025 года «Аль-Наср» отправил Дурана в аренду в «Фенербахче», за который он сыграл 21 матч и забил пять голов.
На счету Дурана 17 матчей за сборную Колумбии, в которых он забил три мяча. Тренерский штаб команды во главе с Нестором Лоренсо не включил нападающего в заявку на ЧМ-2026.