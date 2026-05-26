Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига конференций
27.05
Кристал Пэлас
:
Райо Вальекано
Все коэффициенты
П1
1.95
X
3.55
П2
4.35
Футбол. Италия
завершен
Верона
0
:
Рома
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Торино
2
:
Ювентус
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Лечче
1
:
Дженоа
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Кремонезе
1
:
Комо
4
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Вильярреал
5
:
Атлетико
1
П1
X
П2

Воспитанник «Зенита»: я до сих пор в шоке с Дурана

Защитник московской «Родины» Артем Мещанинов поделился мнением о пребывании в «Зените» колумбийского нападающего Джона Дурана. Об этом сообщает «Чемпионат».

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

«Мне было интересно посмотреть на Дурана в “Зените”. Помню период, когда я часто смотрел матчи “Астон Виллы”, был немного в шоке от его игры. Я до сих пор в шоке, но уже в другом. Дуран — самый переоцененный игрок, которого я видел. Когда он переходил в “Зенит”, ожидания были совсем другие. А итог мы видим», — сказал Мещанинов.

Дуран был арендован «Зенитом» у саудовского «Аль-Насра» в феврале этого года до конца сезона за 2,75 млн евро. 22-летний колумбиец провел за петербуржцев девять матчей, в которых забил два мяча (оба — с пенальти). 14 мая Дуран покинул расположение «Зенита» в связи с личными обстоятельствами.

Зимой 2025 года Дуран был куплен «Аль-Насром» у «Астон Виллы» за 77 млн евро, став самым дорогим трансфером того зимнего трансферного окна. За саудовский клуб он провел 18 матчей и забил 12 мячей. Летом 2025 года «Аль-Наср» отправил Дурана в аренду в «Фенербахче», за который он сыграл 21 матч и забил пять голов.

На счету Дурана 17 матчей за сборную Колумбии, в которых он забил три мяча. Тренерский штаб команды во главе с Нестором Лоренсо не включил нападающего в заявку на ЧМ-2026.