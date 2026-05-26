Генич оценил перспективы «Зенита» в следующем сезоне

В минувшем сезоне «Зенит» в рекордный 11-й раз стал победителем чемпионата России, обойдя по количеству титулов московский «Спартак» (10). Подопечные Сергея Семкака в турнирной таблице обошли «Краснодар» и московский «Локомотив».
— То, что «Зенит» будет обязательно в претендентах на чемпионство, это да. Но этот сезон и прошлый, и позапрошлый вообще не убеждают, что «Зенит» — главный фаворит. Сейчас этого преимущества нет. Либо остальные подтянулись, либо что-то мотивационно. Весь сезон главная проблема «Зенита» — это отсутствие скорости. Они вообще не играют. Если раньше ты понимал, что любой матч «Зенита» будет качество, то сейчас матч «Зенита» — это спокойной ночи. Это ватокаты, — сказал Генич выпуске «Коммент. Шоу».
18 июля «Зенит» в матче за Суперкубок России сыграет против обладателя Кубка страны — московского «Спартака». Новый сезон Россиской Премьер-лиги стартует 24 июля.
В сезоне-2024/25 «Зенит» впервые за шесть лет не смог стать победителем чемпионата России, пропустив вперед «Краснодар».