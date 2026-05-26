Миллер обсудил с руководством «Зенита» цели на новый сезон

Глава «Газпрома» Алексей Миллер провел рабочую встречу с председателем правления «Зенита» Константином Зыряновым и главным тренером команды Сергеем Семаком. Об этом сообщили в компании.
«В ходе встречи обсуждались итоги завершившегося сезона, а также планы и задачи в Чемпионате и Кубке России на следующий сезон», — говорится в сообщении.
Также Миллер поздравил руководство клуба с победой «Зенита» в чемпионате России.
Петербургский клуб является обладателем 31 трофея, включая 12 чемпионских титулов, шесть Кубков России и 10 Суперкубков страны. Кроме того, «Зенит» выигрывал Кубок и Суперкубок УЕФА.
«Газпром» остается генеральным спонсором клуба.