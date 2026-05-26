Футбол. Лига конференций
27.05
Кристал Пэлас
:
Райо Вальекано
Футбол. Италия
завершен
Верона
0
:
Рома
2
Футбол. Италия
завершен
Торино
2
:
Ювентус
2
Футбол. Италия
завершен
Лечче
1
:
Дженоа
0
Футбол. Италия
завершен
Кремонезе
1
:
Комо
4
Футбол. Испания
завершен
Вильярреал
5
:
Атлетико
1
Миллер обсудил с руководством «Зенита» цели на новый сезон

Глава «Газпрома» провел встречу с Константином Зыряновым и Сергеем Семаком после завершения сезона.

Источник: fc-zenit.ru

Глава «Газпрома» Алексей Миллер провел рабочую встречу с председателем правления «Зенита» Константином Зыряновым и главным тренером команды Сергеем Семаком. Об этом сообщили в компании.

Во время встречи стороны обсудили итоги завершившегося сезона, а также задачи клуба на следующий розыгрыш чемпионата и Кубка России.

«В ходе встречи обсуждались итоги завершившегося сезона, а также планы и задачи в Чемпионате и Кубке России на следующий сезон», — говорится в сообщении.

Также Миллер поздравил руководство клуба с победой «Зенита» в чемпионате России.

Петербургский клуб является обладателем 31 трофея, включая 12 чемпионских титулов, шесть Кубков России и 10 Суперкубков страны. Кроме того, «Зенит» выигрывал Кубок и Суперкубок УЕФА.

«Газпром» остается генеральным спонсором клуба.