Названа команда РПЛ с самым дорогим составом

Портал Transfermarkt представил обновлённый рейтинг клубов Российской премьер-лиги по стоимости составов. Лидером списка остаётся петербургский «Зенит» — состав команды оценивается в €177,3 млн. Второе и третье места делят московский «Спартак» и «Краснодар», стоимость игроков которых составляет €121,2 млн. Далее в рейтинге расположились «Локомотив» (€112 млн), «Динамо» (€111,3 млн) и ЦСКА (€108,5 млн).
В заключительном туре РПЛ «Зенит» минимально обыграл «Ростов» со счётом 1:0 и оформил чемпионский титул. Встречу обслуживал арбитр Сергей Карасёв.
Единственный мяч на 14-й минуте забил Александр Соболев, реализовав пенальти. Ранее предупреждение за споры с судьёй получил полузащитник «Ростова» Мохаммад Мохеби. После просмотра VAR Карасёв назначил 11-метровый удар и показал жёлтую карточку Алексею Миронову за фол против Педро.
Победа позволила «Зениту» набрать 68 очков и в 11-й раз стать чемпионом России. «Ростов» завершил сезон на 10-й строчке с 33 очками. В параллельной встрече «Краснодар» победил «Оренбург» и завоевал серебряные медали чемпионата.