Экс-президент «Локомотива»: Летом могут раскупить всех игроков

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов выразил опасения, что в летнее трансферное окно клуб могут покинуть ряд ведущих игроков.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

«Локомотив» по итогам сезона-2025/26 завоевал бронзовые медали Российской Премьер-лиги. Основу клуба составляют российские футболисты,

«Существуют опасения, что летом “Локомотив” раскупят. Нет никакого смысла удерживать Батракова, если за ним придет хороший европейский клуб. Батракову нужно не бояться, ехать в Европу и играть. Главное — сделать правильный выбор в плане команды и страны. Очень важно поработать агентам и самому Батракову выбрать. Рано или поздно это должно было случиться, и сейчас пришло время. Нужно расставаться» — приводит слова Наумова «Чемпионат».

«Что касается Воробьева, ни о каких предложениях из Европы мы не слышали, а переходить в другие российские клубы нет никакого смысла. Это зависит от игрока. Если Воробьев хочет получить титулы и большую зарплату, но при этом сидеть на лавке, то ему нужно в “Зенит”. Если он хочет играть и наслаждаться своей работой, надо оставаться в “Локомотиве”. Самому “Локомотиву” нужно идти на компромиссы. Лучше доплатить зарплату Воробьеву, нежели искать ему на замену нападающего. Это выйдет дороже. То же самое с Карпукасом. С уходом Баринова он стал ведущим игроком середины поля. С Пруцевым они создают неплохой тандем. Карпукаса надо оставлять», — добавил Николай Наумов.

Согласно официальным данным, убыток «Локомотива» в 2025 году составил 859,43 млн рублей, что на 60,9 млн больше, чем годом ранее.