Экс-президент «Локомотива»: Летом могут раскупить всех игроков

«Что касается Воробьева, ни о каких предложениях из Европы мы не слышали, а переходить в другие российские клубы нет никакого смысла. Это зависит от игрока. Если Воробьев хочет получить титулы и большую зарплату, но при этом сидеть на лавке, то ему нужно в “Зенит”. Если он хочет играть и наслаждаться своей работой, надо оставаться в “Локомотиве”. Самому “Локомотиву” нужно идти на компромиссы. Лучше доплатить зарплату Воробьеву, нежели искать ему на замену нападающего. Это выйдет дороже. То же самое с Карпукасом. С уходом Баринова он стал ведущим игроком середины поля. С Пруцевым они создают неплохой тандем. Карпукаса надо оставлять», — добавил Николай Наумов.