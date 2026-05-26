«Зенит» предложил за форварда «Трабзонспора» Аугусто 18 млн евро

Бразильский нападающий турецкого «Трабзонспора» Фелипе Аугусто может продолжить карьеру в России. Интерес к 22-летнему форварду проявляет петербургский «Зенит».
Об этом сообщил турецкий журналист Решат Джан Озбудак, на которого подписаны более 127 тысяч пользователей в социальной сети X. По информации источника, «Зенит» уже сделал официальное предложение «Трабзонспору» о трансфере игрока в размере €18 млн.
В прошедшем сезоне Фелипе Аугусто провёл за турецкий клуб 40 матчей во всех турнирах, забил 15 мячей и зарекомендовал себя как один из ключевых игроков команды. «Зенит» в прошедшем сезоне стал чемпионом РПЛ. Это седьмое золото за восемь последних сезонов РПЛ. Второе место осталось за «Краснодаром», третьим стал «Локомотив».
Портал Transfermarkt оценивает стоимость бразильского нападающего в €15 млн.