«Зенит» предложил за форварда «Трабзонспора» Аугусто 18 млн евро

В прошедшем сезоне Фелипе Аугусто провёл за турецкий клуб 40 матчей во всех турнирах, забил 15 мячей и зарекомендовал себя как один из ключевых игроков команды. «Зенит» в прошедшем сезоне стал чемпионом РПЛ. Это седьмое золото за восемь последних сезонов РПЛ. Второе место осталось за «Краснодаром», третьим стал «Локомотив».