Смородская назвала Семака лучшим тренером сезона

Бывший президент Ольга Смородская считает лучшим тренером прошедшего сезона.
Под руководством Семака петербургский в седьмой раз за последние восемь лет стал чемпионом России.
«Лучшим тренером сезона можно назвать Семака. Кого же еще? Он пытается ставить “Зениту” новый и современный футбол. Ищет новые подходы, формы атак и так далее. Он развивает команду.
Но ветеранам и болельщикам всегда чего-то не хватает. Работа тренером очень тяжелая. Семаку непросто, он все время находится под давлением. Большой молодец!" — заявила Смородская.
«Зенит» в минувшем сезоне стал чемпионом России, забрав свой седьмой по счету титул в восьми последних розыгрышах. На втором месте остался «Краснодар», а третьим стал «Локомотив».