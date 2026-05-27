Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига конференций
22:00
Кристал Пэлас
:
Райо Вальекано
Все коэффициенты
П1
1.97
X
3.44
П2
4.40
Футбол. Товарищеские матчи
28.05
Египет
:
Россия
Все коэффициенты
П1
2.68
X
3.25
П2
2.63
Футбол. Италия
завершен
Верона
0
:
Рома
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Торино
2
:
Ювентус
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Лечче
1
:
Дженоа
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Вильярреал
5
:
Атлетико
1
П1
X
П2

Михаил Боярский: Соболев — настоящий голеадор

Народный артист РСФСР и болельщик «Зенита» Михаил Боярский подвел итоги сезона в РПЛ. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: ФК "Зенит"

«Зенит» в 11-й раз стал чемпионом России, на два балла опередив прошлогоднего чемпиона РПЛ — «Краснодар». Клуб из Санкт-Петербурга выиграл чемпионат в седьмой раз за восемь лет.

«Сезон замечательный. Конечно, он был тяжелым, не без проблем, но мы верили и знали, что “Зенит” станет чемпионом. Теперь ждем победы в суперматче — в Суперкубке над “Спартаком”. Отчасти. “Краснодар” устал, выдохся в концовке сезона, не хватило им силенок.

Как мне игра Александра Соболева? Хоть у него и были промахи, его игра заслуживает особого внимания, он настоящий голеадор. Отмечу Александра Ерохина, он молодец, всегда выходит вовремя и забивает самые нужные голы», — сказал Боярский.

В минувшем сезоне Соболев провел 28 матчей в РПЛ, в которых забил 10 мячей и отдал две голевые передачи. Он стал лучшим бомбардиром «сине-бело-голубых» в этом сезоне.

Новый сезон стартует 18 июля матчем за Суперкубок России, в котором «Зенит» сыграет с обладателем национального кубка — московским «Спартаком».

Ростов
0:1
Первый тайм: 0:1
Зенит
Футбол, Премьер-лига, Тур 30
17.05.2026, 18:00 (МСК UTC+3)
Ростов Арена
Главные тренеры
Джонатан Альба
Сергей Семак
Голы
Зенит
Александр Соболев
14′
Составы команд
Ростов
1
Рустам Ятимов
4
Виктор Мелехин
3
Умар Сако
78
Дмитрий Чистяков
73′
40
Илья Вахания
9
Мохаммад Мохеби
10′
87
Андрей Лангович
76′
7
Роналдо
8
Алексей Миронов
13′
66′
5
Данила Прохин
88′
62
Иван Комаров
83′
18
Константин Кучаев
10
Кирилл Щетинин
52′
83′
19
Хорен Байрамян
99
Тимур Сулейманов
76′
69
Егор Голенков
Зенит
16
Денис Адамов
6
Ваня Дркушич
3
Дуглас Сантос
78
Игорь Дивеев
33
Нино
5
Вильмар Барриос
8
Маркус Вендел
11
Луис Энрике
77′
80′
21
Александр Ерохин
20
Педро
67′
28
Нуралы Алип
10
Максим Глушенков
89′
61
Даниил Кондаков
7
Александр Соболев
67′
31
Густаво Мантуан
Статистика
Ростов
Зенит
Желтые карточки
4
1
Красные карточки
1
0
Удары (всего)
5
10
Удары в створ
4
4
Угловые
2
8
Фолы
14
15
Офсайды
1
1
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Карасев
(Россия, Москва)
Боковой судья
Алексей Лунев
(Россия, Новосибирск)
Боковой судья
Рустам Мухтаров
(Россия, Петрозаводск)
ВАР
Павел Кукуян
(Россия, Сочи)
Ассистент ВАР
Ранэль Зияков
(Россия, Набережные Челны)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти