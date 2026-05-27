«Зенит» сыграет товарищеский матч с чемпионом Узбекистана

За последние пять лет «Зенит» четырежды встречался с командами из Узбекистана. Зимой 2021 года «сине-бело-голубые» на предсезонных сборах в ОАЭ обыграли «Пахтакор» (3:0) и сборную Узбекистана (4:0). В январе 2024 года «Зенит» разгромил самаркандское «Динамо» (5:1). В феврале этого года команды вновь встретились в Абу-Даби и российский клуб одержал победу с минимальным счетом — 1:0.