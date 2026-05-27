«Зенит» сыграет товарищеский матч с чемпионом Узбекистана

Встреча пройдет 8 июля на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге — за десять дней до матча за Суперкубок России против московского «Спартака».
«Нефтчи» является шестикратным чемпионом Узбекистана. В прошлом году ферганский клуб завоевал золотые медали, на четыре очка опередив самый титулованный клуб страны — ташкентский «Пахтакор». Одним из лидеров команды является бывший защитник «Пари НН» Иброхимхалил Юлдошев, выступавший в РПЛ с 2021 по 2023 год.
В этом году «Нефтчи» выиграл Суперкубок Узбекистана, минимально обыграв «Пахтакор» (1:0), и после 11 туров лидирует в чемпионате, опережая ташкентский клуб на два очка.
«Зенит» в 11-й раз стал чемпионом России, на два балла опередив прошлогоднего чемпиона РПЛ — «Краснодар». Клуб из Санкт-Петербурга выиграл чемпионат в седьмой раз за восемь лет.
За последние пять лет «Зенит» четырежды встречался с командами из Узбекистана. Зимой 2021 года «сине-бело-голубые» на предсезонных сборах в ОАЭ обыграли «Пахтакор» (3:0) и сборную Узбекистана (4:0). В январе 2024 года «Зенит» разгромил самаркандское «Динамо» (5:1). В феврале этого года команды вновь встретились в Абу-Даби и российский клуб одержал победу с минимальным счетом — 1:0.