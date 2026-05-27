Орлов сравнил «Зенит» с «Баварией»

Комментатор Геннадий Орлов заявил, что бывшие футболисты должны участвовать в формировании политики клуба.

Источник: Андрей Чепакин/ТАСС

Комментатор Геннадий Орлов сравнил петербургский «Зенит» с мюнхенской «Баварией» с точки зрения участия бывших игроков в управлении клубом. Об этом он рассказал в программе «Такой футбол».

Орлов положительно оценил участие Константина Зырянова в обсуждениях с руководством «Зенита» вместе с главным тренером Сергеем Семаком.

«Сейчас наш клуб похож на “Баварию” в плане воссоединения игроков разных лет. Там Ули Хенесс, Карл-Хайнц Румменигге… Они и должны определять политику клуба. У нас еще и Андрей Аршавин в руководстве, и это очень важно», — сказал Орлов.

По мнению комментатора, бывшие футболисты способны профессионально оценивать потенциальные трансферы и кадровые решения благодаря игровому опыту.

«Они могут ошибиться в чем-то или в ком-то, но их запрос на потенциальный трансфер или наоборот чье-то отчисление по-футбольному будет профессиональным», — отметил Орлов.

В «Баварии» бывшие игроки клуба на протяжении многих лет занимали ключевые руководящие должности. Ули Хенесс ранее был президентом и председателем наблюдательного совета, а Карл-Хайнц Румменигге долгое время работал исполнительным директором мюнхенского клуба.