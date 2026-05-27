Футбол. Лига конференций
22:00
Кристал Пэлас
:
Райо Вальекано
Все коэффициенты
П1
2.13
X
3.30
П2
4.00
Футбол. Товарищеские матчи
28.05
Египет
:
Россия
Все коэффициенты
П1
2.75
X
3.35
П2
2.76
Футбол. Италия
завершен
Верона
0
:
Рома
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Торино
2
:
Ювентус
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Лечче
1
:
Дженоа
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Вильярреал
5
:
Атлетико
1
П1
X
П2

Аршавин раскритиковал игру «Зенита» в чемпионском сезоне

Андрей Аршавин заявил, что ему не нравилась игра «Зенита», несмотря на победу команды в чемпионате России.

Источник: РИА "Новости"

Заместитель председателя правления «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин высказался об игре петербургской команды в прошедшем сезоне Мир РПЛ. Об этом он рассказал в шоу «Это футбол, брат!».

По словам Аршавина, ему не понравился футбол, который показывал «Зенит» в чемпионском сезоне, несмотря на итоговый результат команды.

«Игра “Зенита”, честно, мне в этом году не нравилась. Результат великолепен, но мне кажется, большой набор классных футболистов так или иначе в отдельных матчах, в отдельных эпизодах решал судьбу матча», — сказал Аршавин.

Аршавин отметил, что главный тренер Сергей Семак по ходу сезона дважды перестраивал команду. По его мнению, первый переломный момент произошел после перевода Педро в центр поля, а второй — после изменения атакующей линии весной.

Бывший футболист сборной России также подчеркнул, что Семак сумел добиться баланса в игре команды, особенно после появления Игоря Дивеева.

«Что я могу сказать в плюс Семаку: ему пришлось два раза пересобирать “Зенит”. Но игры целиком я у “Зенита” не увидел. Самая яркая комбинационная игра для меня весь сезон была у “Краснодара”, по весне — у “Спартака”», — заявил Аршавин.

По итогам сезона-2025/26 «Зенит» стал чемпионом России, набрав 68 очков и опередив «Краснодар» на два балла.

