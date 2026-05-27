Аршавин раскритиковал игру «Зенита» в чемпионском сезоне

Заместитель председателя правления «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин высказался об игре петербургской команды в прошедшем сезоне Мир РПЛ. Об этом он рассказал в шоу «Это футбол, брат!».
По словам Аршавина, ему не понравился футбол, который показывал «Зенит» в чемпионском сезоне, несмотря на итоговый результат команды.
«Игра “Зенита”, честно, мне в этом году не нравилась. Результат великолепен, но мне кажется, большой набор классных футболистов так или иначе в отдельных матчах, в отдельных эпизодах решал судьбу матча», — сказал Аршавин.
Аршавин отметил, что главный тренер Сергей Семак по ходу сезона дважды перестраивал команду. По его мнению, первый переломный момент произошел после перевода Педро в центр поля, а второй — после изменения атакующей линии весной.
Бывший футболист сборной России также подчеркнул, что Семак сумел добиться баланса в игре команды, особенно после появления Игоря Дивеева.
«Что я могу сказать в плюс Семаку: ему пришлось два раза пересобирать “Зенит”. Но игры целиком я у “Зенита” не увидел. Самая яркая комбинационная игра для меня весь сезон была у “Краснодара”, по весне — у “Спартака”», — заявил Аршавин.
По итогам сезона-2025/26 «Зенит» стал чемпионом России, набрав 68 очков и опередив «Краснодар» на два балла.