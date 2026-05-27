Кержаков рассказал о проблемах Дурана в «Зените»

Бывший вратарь «Зенита» Михаил Кержаков заявил, что Джон Дуран сам признавал влияние больших денег на свою карьеру.

Источник: РИА "Новости"

Бывший вратарь «Зенита» Михаил Кержаков высказался о нападающем Джоне Дуране, который выступал за петербургский клуб на правах аренды из «Аль-Насра». Об этом он рассказал в шоу «Это футбол, брат!».

По словам Кержакова, колумбийский форвард производил хорошее впечатление на тренировках, однако испытывал проблемы с дисциплиной и мотивацией.

«В тренировочном процессе были проблески, было видно, что по движениям он футболист. Он сам признавался, что его погубили деньги. Просто убили. Это он сам говорил», — сказал Кержаков.

Экс-вратарь отметил, что в клубе рассчитывали на желание Дурана перезапустить карьеру перед чемпионатом мира. В «Зените» ожидали, что конкуренция с Джоном Кордобой поможет нападающему проявить себя.

Кержаков также рассказал, что перед матчем с «Ростовом» в последнем туре Мир РПЛ форвард неожиданно покинул расположение команды.

«Просто в один день он пришел в раздевалку, поздоровался — и не вышел на тренировку», — отметил Кержаков.

Дуран провел вторую часть сезона в «Зените» на правах аренды из саудовского «Аль-Насра». После окончания чемпионата колумбиец покинул российский клуб.