«Зенит» нацелился на форварда за 20 млн евро

Петербургский «Зенит» рассматривает нападающего «Трабзонспора» Фелипе Аугусто как приоритетную иностранную цель на ближайшее трансферное окно. Бразилец является основным кандидатом на позицию центрального форварда, сообщает Legalbet.
По данным источника, «Зенит» интересовался Аугусто еще зимой. Руководство «Трабзонспора», главный тренер команды и бывший футболист петербургского клуба Фатих Текке согласны на продажу игрока.
Турецкий клуб хочет получить за 21-летнего нападающего 20 млн евро. Аугусто перешел в «Трабзонспор» из бельгийского «Серкль Брюгге» летом 2025 года.
В сезоне-2025/26 форвард забил 15 голов в 39 матчах во всех турнирах. В чемпионате Турции на его счету 13 мячей.
Также «Зениту» предложили вариант с нападающим «Фиорентины» Мойзе Кином, интересы которого представляет его брат. Петербургский клуб дал понять, что может вернуться к этой кандидатуре, если сделка по Аугусто сорвется.
Стоимость возможного трансфера 26-летнего Кина оценивается в 30 млн евро. В прошедшем сезоне форвард «Фиорентины» забил девять голов и сделал четыре результативные передачи в 34 матчах во всех турнирах.