Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига конференций
22:00
Кристал Пэлас
:
Райо Вальекано
Все коэффициенты
П1
2.18
X
3.25
П2
3.95
Футбол. Товарищеские матчи
28.05
Египет
:
Россия
Все коэффициенты
П1
2.75
X
3.35
П2
2.76
Футбол. Италия
завершен
Верона
0
:
Рома
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Торино
2
:
Ювентус
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Лечче
1
:
Дженоа
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Вильярреал
5
:
Атлетико
1
П1
X
П2

«Зенит» нацелился на форварда за 20 млн евро

Петербургский клуб рассматривает нападающего «Трабзонспора» Фелипе Аугусто как главную иностранную цель на ближайшее трансферное окно.

Источник: РИА "Новости"

Петербургский «Зенит» рассматривает нападающего «Трабзонспора» Фелипе Аугусто как приоритетную иностранную цель на ближайшее трансферное окно. Бразилец является основным кандидатом на позицию центрального форварда, сообщает Legalbet.

По данным источника, «Зенит» интересовался Аугусто еще зимой. Руководство «Трабзонспора», главный тренер команды и бывший футболист петербургского клуба Фатих Текке согласны на продажу игрока.

Турецкий клуб хочет получить за 21-летнего нападающего 20 млн евро. Аугусто перешел в «Трабзонспор» из бельгийского «Серкль Брюгге» летом 2025 года.

В сезоне-2025/26 форвард забил 15 голов в 39 матчах во всех турнирах. В чемпионате Турции на его счету 13 мячей.

Также «Зениту» предложили вариант с нападающим «Фиорентины» Мойзе Кином, интересы которого представляет его брат. Петербургский клуб дал понять, что может вернуться к этой кандидатуре, если сделка по Аугусто сорвется.

Стоимость возможного трансфера 26-летнего Кина оценивается в 30 млн евро. В прошедшем сезоне форвард «Фиорентины» забил девять голов и сделал четыре результативные передачи в 34 матчах во всех турнирах.