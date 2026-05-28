Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Товарищеские матчи
21:00
Египет
:
Россия
Все коэффициенты
П1
2.45
X
3.31
П2
3.15
Футбол. Лига чемпионов
30.05
ПСЖ
:
Арсенал
Все коэффициенты
П1
2.37
X
3.35
П2
3.25
Футбол. Лига конференций
завершен
Кристал Пэлас
1
:
Райо Вальекано
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Верона
0
:
Рома
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Торино
2
:
Ювентус
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Вильярреал
5
:
Атлетико
1
П1
X
П2

Юрий Семин назвал лучшего футболиста сезона в России

Бывший главный тренер сборной России Юрий Семин считает, что нападающий «Краснодара» Джон Кордоба является лучшим футболистом России по итогам прошедшего сезона. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

— До финала был Кордоба. Наверное, он и остается. Чем он впечатлил? Голами, которые играют важнейшую роль. Своей работой. Очень много работает на футбольном поле в любой ситуации, не сдается. Но вот травма, которая была у него в финале Кубка, конечно, помешала «Краснодару», — сказал Семин.

В этом сезоне Кордоба провел 41 матч во всех турнирах, в которых забил 22 гола и отдал 10 голевых передач. 33-летний колумбиец стал лучшим бомбардиром сезона в РПЛ (17) и плей-офф Кубка России (5).

Кордоба перешел в «Краснодар» летом 2021 года из берлинской «Герты» за 20 млн евро. За пять лет он провел за «быков» 156 матчей, в которых забил 80 мячей и сделал 37 голевых передач. В этом сезоне он опередил Федора Смолова (68) и стал лучшим бомбардиром в истории клуба.

«Краснодар» не смог защитить прошлогодний титул и занял второе место в РПЛ, отстав от «Зенита» на два очка. В Кубке России «быки» дошли до финального матча, где уступили «Спартаку» (1:1, пен. 3:4).

Новый сезон РПЛ стартует 24 июля.

Краснодар
3:0
Первый тайм: 1:0
Оренбург
Футбол, Премьер-лига, Тур 30
17.05.2026, 18:00 (МСК UTC+3)
Краснодар
Главные тренеры
Мурад Мусаев
Ильдар Ахметзянов
Голы
Краснодар
Кевин Ленини
(Джованни Гонсалес)
36′
Джон Кордоба
(Жоау Батчи)
63′
Эдуард Сперцян
88′
Составы команд
Краснодар
1
Станислав Агкацев
15
Лукас Оласа
10
Эдуард Сперцян
9
Джон Кордоба
40′
3
Тормена
6
Кевин Ленини
20
Джованни Гонсалес
84′
5
Жубал
11
Жоау Батчи
84′
17
Валентин Пальцев
88
Никита Кривцов
77′
23
Хуан Мануэль Боселли
4
Диего Коста
84′
90
Дэвид Мозес Кобнан
66
Дуглас Аугусту
64′
53
Александр Черников
Оренбург
1
Богдан Овсянников
2
Станислав Поройков
3
Данила Ведерников
16
Хорди Томпсон
40′
6
Джон Алекс Паласиос
74′
4
Данила Хотулев
15′
20
Дмитрий Рыбчинский
57′
22
Павел Горелов
27
Ренат Голыбин
58′
8
Дамиан Пуэбла
30
Гедеон Гузина
69′
78
Руслан Куль
57
Евгений Болотов
84′
33
Ираклий Квеквескири
37
Ду Кейрос
69′
19
Алешандре Жезус
Статистика
Краснодар
Оренбург
Желтые карточки
1
3
Удары (всего)
22
8
Удары в створ
10
2
Угловые
5
3
Фолы
7
16
Офсайды
2
0
Судейская бригада
Главный судья
Андрей Прокопов
(Россия, Ярославль)
Боковой судья
Дмитрий Сафьян
(Россия, Москва)
Боковой судья
Алексей Ермилов
(Россия, Москва)
ВАР
Артур Федоров
(Россия, Петрозаводск)
Ассистент ВАР
Роман Сафьян
(Россия, Москва)
