Два клуба получили трансферный бан за долги перед «Зенитом»

Соответствующее решение было принято из-за долгов клубов перед «Зенитом»: самарцы не рассчитались за трансфер нападающего Ивана Сергеева, а «автозаводцы» имеют задолженность за переход полузащитника Даниила Шамкина.
Кроме того, РФС наложил двухмесячную дисквалификацию и денежный штраф на вратаря «Оренбурга» Николая Сысуева за неисполнение предыдущих решений по договору о посреднических услугах.
Сергеев перешел из «Зенита» в «Крылья Советов» в сентябре 2024 года за три миллиона евро. Он провел за самарцев 25 матчей и забил девять мячей, после чего в июле 2025 года был продан в московское «Динамо».
Шамкин является воспитанником «Зенита». В июле 2023 года он перешел в «Торпедо» за 200 тыс. евро. На его счету 36 матчей за московский клуб, в которых он забил один мяч и отдал три голевые передачи. В сезоне-2025/26 Шамкин на правах аренды выступал за «КАМАЗ».
В минувшем сезоне «Крылья Советов» заняли 11-е место в РПЛ, а «Торпедо» финишировал на девятой строчке в Первой лиге. «Зенит» по итогам сезона в 11-й раз стал чемпионом России.