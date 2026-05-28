Два клуба получили трансферный бан за долги перед «Зенитом»

Палата Российского футбольного союза (РФС) по разрешению споров запретила самарским «Крыльям Советов» и московскому «Торпедо» регистрировать новых игроков. Об этом сообщает официальный сайт организации.

Источник: ФК "Крылья Советов"

Соответствующее решение было принято из-за долгов клубов перед «Зенитом»: самарцы не рассчитались за трансфер нападающего Ивана Сергеева, а «автозаводцы» имеют задолженность за переход полузащитника Даниила Шамкина.

Кроме того, РФС наложил двухмесячную дисквалификацию и денежный штраф на вратаря «Оренбурга» Николая Сысуева за неисполнение предыдущих решений по договору о посреднических услугах.

Сергеев перешел из «Зенита» в «Крылья Советов» в сентябре 2024 года за три миллиона евро. Он провел за самарцев 25 матчей и забил девять мячей, после чего в июле 2025 года был продан в московское «Динамо».

Шамкин является воспитанником «Зенита». В июле 2023 года он перешел в «Торпедо» за 200 тыс. евро. На его счету 36 матчей за московский клуб, в которых он забил один мяч и отдал три голевые передачи. В сезоне-2025/26 Шамкин на правах аренды выступал за «КАМАЗ».

В минувшем сезоне «Крылья Советов» заняли 11-е место в РПЛ, а «Торпедо» финишировал на девятой строчке в Первой лиге. «Зенит» по итогам сезона в 11-й раз стал чемпионом России.