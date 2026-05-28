Футбол. Товарищеские матчи
21:00
Египет
:
Россия
Все коэффициенты
П1
2.40
X
3.35
П2
3.40
Футбол. Лига чемпионов
30.05
ПСЖ
:
Арсенал
Все коэффициенты
П1
2.36
X
3.36
П2
3.25
Футбол. Италия
завершен
Верона
0
:
Рома
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Торино
2
:
Ювентус
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Вильярреал
5
:
Атлетико
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Кристал Пэлас
1
:
Райо Вальекано
0
П1
X
П2

Кержаков: «Зенит» выиграл РПЛ без нападающих, Семак — гений

Бывший вратарь «Зенита» Михаил Кержаков в новом выпуске шоу «Это футбол, брат!» поделился мнением о работе главного тренера петербуржцев Сергея Семака.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

«Зенит» в 11-й раз стал чемпионом России, опередив на два балла прошлогоднего чемпиона РПЛ — «Краснодар». Клуб из Санкт-Петербурга выиграл чемпионат в седьмой раз за восемь лет.

«Многие говорят, что любой тренер может прийти в “Зенит” и стать чемпионом. Это далеко не так. Потому что в команде есть ворох проблем, и этим всем хаосом нужно управлять, балансировать, находить компромиссы. И Богданыч с этим хорошо справляется. В этом его сила. Плюс, как я говорил, Соболев… Мы стали чемпионами без нападающих. Поэтому Богданыч — гений», — сказал Кержаков.

В минувшем сезоне Соболев провел за «Зенит» 38 матчей во всех турниров, в которых забил 13 голов и стал лучшим бомбардиром команды.

Кержаков по окончании сезона завершил профессиональную карьеру. 39-летний вратарь стал самым титулованным игроком в истории «Зенита», выиграв с клубом 18 трофеев. Он восемь раз становился чемпионом России, трижды выиграл Кубок и семь раз — Суперкубок страны.

Ростов
0:1
Первый тайм: 0:1
Зенит
Футбол, Премьер-лига, Тур 30
17.05.2026, 18:00 (МСК UTC+3)
Ростов Арена
Главные тренеры
Джонатан Альба
Сергей Семак
Голы
Зенит
Александр Соболев
14′
Составы команд
Ростов
1
Рустам Ятимов
4
Виктор Мелехин
3
Умар Сако
78
Дмитрий Чистяков
73′
40
Илья Вахания
9
Мохаммад Мохеби
10′
87
Андрей Лангович
76′
7
Роналдо
8
Алексей Миронов
13′
66′
5
Данила Прохин
88′
62
Иван Комаров
83′
18
Константин Кучаев
10
Кирилл Щетинин
52′
83′
19
Хорен Байрамян
99
Тимур Сулейманов
76′
69
Егор Голенков
Зенит
16
Денис Адамов
6
Ваня Дркушич
3
Дуглас Сантос
78
Игорь Дивеев
33
Нино
5
Вильмар Барриос
8
Маркус Вендел
11
Луис Энрике
77′
80′
21
Александр Ерохин
20
Педро
67′
28
Нуралы Алип
10
Максим Глушенков
89′
61
Даниил Кондаков
7
Александр Соболев
67′
31
Густаво Мантуан
Статистика
Ростов
Зенит
Желтые карточки
4
1
Красные карточки
1
0
Удары (всего)
5
10
Удары в створ
4
4
Угловые
2
8
Фолы
14
15
Офсайды
1
1
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Карасев
(Россия, Москва)
Боковой судья
Алексей Лунев
(Россия, Новосибирск)
Боковой судья
Рустам Мухтаров
(Россия, Петрозаводск)
ВАР
Павел Кукуян
(Россия, Сочи)
Ассистент ВАР
Ранэль Зияков
(Россия, Набережные Челны)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти