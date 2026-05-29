Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
30.05
ПСЖ
:
Арсенал
Все коэффициенты
П1
2.33
X
3.40
П2
3.30
Футбол. Италия
завершен
Верона
0
:
Рома
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Торино
2
:
Ювентус
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Вильярреал
5
:
Атлетико
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Кристал Пэлас
1
:
Райо Вальекано
0
П1
X
П2
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Египет
1
:
Россия
0
П1
X
П2

«Зенит» поздравил Андрея Аршавина с 45-летием

Пресс-служба «Зенита» поздравила бывшего игрока команды Андрея Аршавина с днем рождения.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Александр Демьянчук/ТАСС

Сегодня, 29 мая, Андрею Аршавину исполнилось 45 лет.

— Сегодня свой день рождения отмечает легенда «Зенита», чье имя навсегда вписано в историю. Благодарим за яркие эмоции, незабываемые победы и огромный вклад в успехи сине-бело-голубых. Желаем здоровья, благополучия и новых достижений! С днем рождения, Андрей Сергеевич, — говорится в заявлении пресс-службы клуба на странице в социальной сети «ВКонтакте».

Андрей Аршавин является воспитанником «Зенита». Он выступал за основную команду в периоды с 2000 по 2008 год и с 2012 по 2015 год. Футболист провел за клуб 376 матчей во всех турнирах, в которых забил 80 голов и сделал 110 результативных передач. В составе «Зенита» Аршавин трижды выиграл чемпионат России, а также по разу стал обладателем Суперкубка страны, Кубка УЕФА и Суперкубка УЕФА.

Аршавин с января 2022 года занимает должность заместителя генерального директора по спортивному развитию в «Зените». В его обязанности входит руководство молодежным футболом, развитие Академии «Зенита» и переход воспитанников в основную команду.