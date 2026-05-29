«Зенит» поздравил Андрея Аршавина с 45-летием

Андрей Аршавин является воспитанником «Зенита». Он выступал за основную команду в периоды с 2000 по 2008 год и с 2012 по 2015 год. Футболист провел за клуб 376 матчей во всех турнирах, в которых забил 80 голов и сделал 110 результативных передач. В составе «Зенита» Аршавин трижды выиграл чемпионат России, а также по разу стал обладателем Суперкубка страны, Кубка УЕФА и Суперкубка УЕФА.