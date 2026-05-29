«Зенит» поздравил Андрея Аршавина с 45-летием

Сегодня, 29 мая, Андрею Аршавину исполнилось 45 лет.
— Сегодня свой день рождения отмечает легенда «Зенита», чье имя навсегда вписано в историю. Благодарим за яркие эмоции, незабываемые победы и огромный вклад в успехи сине-бело-голубых. Желаем здоровья, благополучия и новых достижений! С днем рождения, Андрей Сергеевич, — говорится в заявлении пресс-службы клуба на странице в социальной сети «ВКонтакте».
Андрей Аршавин является воспитанником «Зенита». Он выступал за основную команду в периоды с 2000 по 2008 год и с 2012 по 2015 год. Футболист провел за клуб 376 матчей во всех турнирах, в которых забил 80 голов и сделал 110 результативных передач. В составе «Зенита» Аршавин трижды выиграл чемпионат России, а также по разу стал обладателем Суперкубка страны, Кубка УЕФА и Суперкубка УЕФА.
Аршавин с января 2022 года занимает должность заместителя генерального директора по спортивному развитию в «Зените». В его обязанности входит руководство молодежным футболом, развитие Академии «Зенита» и переход воспитанников в основную команду.