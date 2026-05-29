«Зенит» близок к трансферу форварда «Трабзонспора»

Сообщается, что Аугусто рассчитывает получать около 3 миллионов евро в год. Фиксированная часть зарплаты может составить 2,5 миллиона евро, остальная сумма будет зависеть от бонусов. При этом «Зенит» продолжает переговоры, пытаясь снизить финансовые требования игрока.