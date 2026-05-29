«Зенит» близок к трансферу форварда «Трабзонспора»

Петербургский клуб ведет финальные переговоры по переходу бразильского нападающего Фелипе Аугусто.

«Зенит» близок к завершению трансфера нападающего «Трабзонспора» Фелипе Аугусто. Об этом сообщает Legalbet.

По информации источника, стороны находятся на финальной стадии переговоров по переходу 22-летнего бразильца. Футболист может подписать контракт с петербургским клубом до 2031 года.

Сообщается, что Аугусто рассчитывает получать около 3 миллионов евро в год. Фиксированная часть зарплаты может составить 2,5 миллиона евро, остальная сумма будет зависеть от бонусов. При этом «Зенит» продолжает переговоры, пытаясь снизить финансовые требования игрока.

Стоимость возможного трансфера оценивается в 17−18 миллионов евро. Ранее телеграм-канал «Мяч RU» также сообщал, что сделка может обойтись петербургскому клубу в сумму от 16 до 18 миллионов евро.

Фелипе Аугусто перешел в «Трабзонспор» из бельгийского «Серкль Брюгге» летом 2025 года. В сезоне-2025/26 форвард забил 15 голов в 39 матчах во всех турнирах, включая 13 мячей в чемпионате Турции.

По данным Transfermarkt, рыночная стоимость бразильского нападающего составляет 15 миллионов евро.