Сперцян: «Горжусь тем, какой путь мы проделали за этот год»

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян подвел итоги сезона-2025/26.

Источник: РИА "Новости"

Полузащитник футбольного клуба «Краснодар» Эдуард Сперцян прокомментировал итоги сезона-2025/26.

«Друзья, этот сезон был для нас непростым. Футбол состоит не только из побед. Это еще и трудные периоды: давление, ошибки, поражения и ежедневная работа над собой. Но именно такие испытания закаляют характер и делают нас сильнее.

Горжусь нашей командой и тем, какой путь мы проделали за этот год.

Отдельные слова благодарности нашим болельщикам. Мы чувствовали вашу поддержку на протяжении всего сезона. Спасибо, что были рядом, верили и переживали вместе с нами. Для нас это правда очень ценно и важно!» — написал Сперцян в своем телеграм-канале.

«Краснодар» завершил сезон-2025/26 на второй строчке в турнирной таблице Российской Премьер-лиги (РПЛ), набрав 66 очков, и пропустив на первое место «Зенит». В Суперфинале FONBET Кубка России «быки» уступили «Спартаку» (основное время — 1:1, по пенальти — 3:4).

Краснодар
3:0
Первый тайм: 1:0
Оренбург
Футбол, Премьер-лига, Тур 30
17.05.2026, 18:00 (МСК UTC+3)
Краснодар
Главные тренеры
Мурад Мусаев
Ильдар Ахметзянов
Голы
Краснодар
Кевин Ленини
(Джованни Гонсалес)
36′
Джон Кордоба
(Жоау Батчи)
63′
Эдуард Сперцян
88′
Составы команд
Краснодар
1
Станислав Агкацев
15
Лукас Оласа
10
Эдуард Сперцян
9
Джон Кордоба
40′
3
Тормена
6
Кевин Ленини
20
Джованни Гонсалес
84′
5
Жубал
11
Жоау Батчи
84′
17
Валентин Пальцев
88
Никита Кривцов
77′
23
Хуан Мануэль Боселли
4
Диего Коста
84′
90
Дэвид Мозес Кобнан
66
Дуглас Аугусту
64′
53
Александр Черников
Оренбург
1
Богдан Овсянников
2
Станислав Поройков
3
Данила Ведерников
16
Хорди Томпсон
40′
6
Джон Алекс Паласиос
74′
4
Данила Хотулев
15′
20
Дмитрий Рыбчинский
57′
22
Павел Горелов
27
Ренат Голыбин
58′
8
Дамиан Пуэбла
30
Гедеон Гузина
69′
78
Руслан Куль
57
Евгений Болотов
84′
33
Ираклий Квеквескири
37
Ду Кейрос
69′
19
Алешандре Жезус
Статистика
Краснодар
Оренбург
Желтые карточки
1
3
Удары (всего)
22
8
Удары в створ
10
2
Угловые
5
3
Фолы
7
16
Офсайды
2
0
Судейская бригада
Главный судья
Андрей Прокопов
(Россия, Ярославль)
Боковой судья
Дмитрий Сафьян
(Россия, Москва)
Боковой судья
Алексей Ермилов
(Россия, Москва)
ВАР
Артур Федоров
(Россия, Петрозаводск)
Ассистент ВАР
Роман Сафьян
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
