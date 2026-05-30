Сперцян: «Горжусь тем, какой путь мы проделали за этот год»

Полузащитник футбольного клуба «Краснодар» Эдуард Сперцян прокомментировал итоги сезона-2025/26.
«Друзья, этот сезон был для нас непростым. Футбол состоит не только из побед. Это еще и трудные периоды: давление, ошибки, поражения и ежедневная работа над собой. Но именно такие испытания закаляют характер и делают нас сильнее.
Горжусь нашей командой и тем, какой путь мы проделали за этот год.
Отдельные слова благодарности нашим болельщикам. Мы чувствовали вашу поддержку на протяжении всего сезона. Спасибо, что были рядом, верили и переживали вместе с нами. Для нас это правда очень ценно и важно!» — написал Сперцян в своем телеграм-канале.
«Краснодар» завершил сезон-2025/26 на второй строчке в турнирной таблице Российской Премьер-лиги (РПЛ), набрав 66 очков, и пропустив на первое место «Зенит». В Суперфинале FONBET Кубка России «быки» уступили «Спартаку» (основное время — 1:1, по пенальти — 3:4).
Мурад Мусаев
Ильдар Ахметзянов
Кевин Ленини
(Джованни Гонсалес)
36′
Джон Кордоба
(Жоау Батчи)
63′
Эдуард Сперцян
88′
1
Станислав Агкацев
15
Лукас Оласа
10
Эдуард Сперцян
9
Джон Кордоба
40′
3
Тормена
6
Кевин Ленини
20
Джованни Гонсалес
84′
5
Жубал
11
Жоау Батчи
84′
17
Валентин Пальцев
88
Никита Кривцов
77′
23
Хуан Мануэль Боселли
4
Диего Коста
84′
90
Дэвид Мозес Кобнан
66
Дуглас Аугусту
64′
53
Александр Черников
1
Богдан Овсянников
2
Станислав Поройков
3
Данила Ведерников
16
Хорди Томпсон
40′
6
Джон Алекс Паласиос
74′
4
Данила Хотулев
15′
20
Дмитрий Рыбчинский
57′
22
Павел Горелов
27
Ренат Голыбин
58′
8
Дамиан Пуэбла
30
Гедеон Гузина
69′
78
Руслан Куль
57
Евгений Болотов
84′
33
Ираклий Квеквескири
37
Ду Кейрос
69′
19
Алешандре Жезус
Главный судья
Андрей Прокопов
(Россия, Ярославль)
Боковой судья
Дмитрий Сафьян
(Россия, Москва)
Боковой судья
Алексей Ермилов
(Россия, Москва)
ВАР
Артур Федоров
(Россия, Петрозаводск)
Ассистент ВАР
Роман Сафьян
(Россия, Москва)
