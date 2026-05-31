Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Товарищеские матчи
1-й тайм
Швейцария
0
:
Иордания
0
Все коэффициенты
П1
1.18
X
6.90
П2
15.70
Футбол. Товарищеские матчи
17:00
Чехия
:
Косово
Все коэффициенты
П1
1.84
X
3.60
П2
4.73
Футбол. Товарищеские матчи
21:45
Германия
:
Финляндия
Все коэффициенты
П1
1.17
X
10.75
П2
18.00
Футбол. Товарищеские матчи
22:30
США
:
Сенегал
Все коэффициенты
П1
2.67
X
3.39
П2
2.80
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Япония
1
:
Исландия
0
П1
X
П2
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Мексика
1
:
Австралия
0
П1
X
П2

Агент заявил, что Батраков близок к переходу в «ПСЖ»

Дмитрий Чельцов сообщил, что парижский клуб может заплатить за полузащитника «Локомотива» €25 млн.

Источник: ФК "Локомотив"

Футбольный агент Дмитрий Чельцов заявил, что полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков близок к переходу во французский «ПСЖ». Об этом он сказал в эфире «Европейского обзора» на канале «Коммент. Шоу».

«На 95% Батраков перейдет в Париж. €25 млн будет трансферная стоимость и около €5−6 млн зарплата. Через две недели это случится уже», — сказал Чельцов.

Батраков является воспитанником «Локомотива» и одним из самых заметных российских футболистов своего поколения. Контракт полузащитника с московским клубом рассчитан до лета 2029 года.

В прошедшем сезоне 20-летний игрок провел за «Локомотив» 36 матчей во всех турнирах, забил 17 голов и сделал 12 результативных передач.

Ранее СМИ сообщали об интересе к Батракову со стороны европейских клубов. При этом официально «Локомотив» и «ПСЖ» о сделке не объявляли.

За парижский клуб также выступает российский вратарь Матвей Сафонов.

Узнать больше по теме
Биография Алексея Батракова: карьера и личная жизнь футболиста
Алексея Батракова по праву можно назвать одним из главных открытий последних лет в российском футболе. Феномен полузащитника «Локомотива» заключается в стремительном прогрессе, который страна увидела в прошлом сезоне. В этом голу Алексей продолжает «разрывать» РПЛ. А это отличный повод узнать биографию спортсмена.
Читать дальше