Агент заявил, что Батраков близок к переходу в «ПСЖ»

Футбольный агент Дмитрий Чельцов заявил, что полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков близок к переходу во французский «ПСЖ». Об этом он сказал в эфире «Европейского обзора» на канале «Коммент. Шоу».
«На 95% Батраков перейдет в Париж. €25 млн будет трансферная стоимость и около €5−6 млн зарплата. Через две недели это случится уже», — сказал Чельцов.
Батраков является воспитанником «Локомотива» и одним из самых заметных российских футболистов своего поколения. Контракт полузащитника с московским клубом рассчитан до лета 2029 года.
В прошедшем сезоне 20-летний игрок провел за «Локомотив» 36 матчей во всех турнирах, забил 17 голов и сделал 12 результативных передач.
Ранее СМИ сообщали об интересе к Батракову со стороны европейских клубов. При этом официально «Локомотив» и «ПСЖ» о сделке не объявляли.
За парижский клуб также выступает российский вратарь Матвей Сафонов.