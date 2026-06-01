Соболев: получил удовольствие, выиграв конкуренцию у Дурана

22-летний колумбиец зимой был арендован «Зенитом» у саудовского «Аль-Насра» до конца сезона за 2,75 млн евро. Дуран провел за петербуржцев девять матчей, в которых забил два мяча (оба — с пенальти).
«Его приход на 100 процентов повлиял. Джон — хороший парень, но конкуренцию я у него, получается, выиграл. И, конечно, это интересно было сделать в соперничестве с человеком, чья трансферная стоимость оценивается в 70 млн евро. Получил от этого удовольствие», — сказал Соболев.
Зимой 2025 года Дуран был куплен «Аль-Насром» у «Астон Виллы» за 77 млн евро, став самым дорогим трансфером того зимнего трансферного окна.
В минувшем сезоне Соболев провел за «Зенит» 38 матчей, в которых забил 13 голов, став лучшим бомбардиром команды. После прихода Дурана он забил 8 голов в 15 матчах.
По итогам сезоне «Зенит» в 11-й раз стал чемпионом России, опередив на два балла прошлогоднего чемпиона РПЛ — «Краснодар». 18 июля «сине-бело-голубые» в матче за Суперкубок России сыграют со «Спартаком».
Новый сезон РПЛ стартует 24 июля.
Джонатан Альба
Сергей Семак
Александр Соболев
14′
1
Рустам Ятимов
4
Виктор Мелехин
3
Умар Сако
78
Дмитрий Чистяков
73′
40
Илья Вахания
9
Мохаммад Мохеби
10′
87
Андрей Лангович
76′
7
Роналдо
8
Алексей Миронов
13′
66′
5
Данила Прохин
88′
62
Иван Комаров
83′
18
Константин Кучаев
10
Кирилл Щетинин
52′
83′
19
Хорен Байрамян
99
Тимур Сулейманов
76′
69
Егор Голенков
16
Денис Адамов
6
Ваня Дркушич
3
Дуглас Сантос
78
Игорь Дивеев
33
Нино
5
Вильмар Барриос
8
Маркус Вендел
11
Луис Энрике
77′
80′
21
Александр Ерохин
20
Педро
67′
28
Нуралы Алип
10
Максим Глушенков
89′
61
Даниил Кондаков
7
Александр Соболев
67′
31
Густаво Мантуан
Главный судья
Сергей Карасев
(Россия, Москва)
Боковой судья
Алексей Лунев
(Россия, Новосибирск)
Боковой судья
Рустам Мухтаров
(Россия, Петрозаводск)
ВАР
Павел Кукуян
(Россия, Сочи)
Ассистент ВАР
Ранэль Зияков
(Россия, Набережные Челны)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти