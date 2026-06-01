Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Товарищеские матчи
20:00
Норвегия
:
Швеция
Все коэффициенты
П1
1.88
X
3.95
П2
4.26
Футбол. Товарищеские матчи
20:30
Турция
:
Северная Македония
Все коэффициенты
П1
1.22
X
6.20
П2
13.00
Футбол. Товарищеские матчи
21:45
Австрия
:
Тунис
Все коэффициенты
П1
1.54
X
4.32
П2
6.58
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Бразилия
6
:
Панама
2
П1
X
П2
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
США
3
:
Сенегал
2
П1
X
П2
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Германия
4
:
Финляндия
0
П1
X
П2

Соболев: получил удовольствие, выиграв конкуренцию у Дурана

Нападающий «Зенита» Александр Соболев в интервью «Матч ТВ» высказался о конкуренции с колумбийским форвардом Джоном Дураном.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: ФК "Зенит"

22-летний колумбиец зимой был арендован «Зенитом» у саудовского «Аль-Насра» до конца сезона за 2,75 млн евро. Дуран провел за петербуржцев девять матчей, в которых забил два мяча (оба — с пенальти).

«Его приход на 100 процентов повлиял. Джон — хороший парень, но конкуренцию я у него, получается, выиграл. И, конечно, это интересно было сделать в соперничестве с человеком, чья трансферная стоимость оценивается в 70 млн евро. Получил от этого удовольствие», — сказал Соболев.

Зимой 2025 года Дуран был куплен «Аль-Насром» у «Астон Виллы» за 77 млн евро, став самым дорогим трансфером того зимнего трансферного окна.

В минувшем сезоне Соболев провел за «Зенит» 38 матчей, в которых забил 13 голов, став лучшим бомбардиром команды. После прихода Дурана он забил 8 голов в 15 матчах.

По итогам сезоне «Зенит» в 11-й раз стал чемпионом России, опередив на два балла прошлогоднего чемпиона РПЛ — «Краснодар». 18 июля «сине-бело-голубые» в матче за Суперкубок России сыграют со «Спартаком».

Новый сезон РПЛ стартует 24 июля.

Ростов
0:1
Первый тайм: 0:1
Зенит
Футбол, Премьер-лига, Тур 30
17.05.2026, 18:00 (МСК UTC+3)
Ростов Арена
Главные тренеры
Джонатан Альба
Сергей Семак
Голы
Зенит
Александр Соболев
14′
Составы команд
Ростов
1
Рустам Ятимов
4
Виктор Мелехин
3
Умар Сако
78
Дмитрий Чистяков
73′
40
Илья Вахания
9
Мохаммад Мохеби
10′
87
Андрей Лангович
76′
7
Роналдо
8
Алексей Миронов
13′
66′
5
Данила Прохин
88′
62
Иван Комаров
83′
18
Константин Кучаев
10
Кирилл Щетинин
52′
83′
19
Хорен Байрамян
99
Тимур Сулейманов
76′
69
Егор Голенков
Зенит
16
Денис Адамов
6
Ваня Дркушич
3
Дуглас Сантос
78
Игорь Дивеев
33
Нино
5
Вильмар Барриос
8
Маркус Вендел
11
Луис Энрике
77′
80′
21
Александр Ерохин
20
Педро
67′
28
Нуралы Алип
10
Максим Глушенков
89′
61
Даниил Кондаков
7
Александр Соболев
67′
31
Густаво Мантуан
Статистика
Ростов
Зенит
Желтые карточки
4
1
Красные карточки
1
0
Удары (всего)
5
10
Удары в створ
4
4
Угловые
2
8
Фолы
14
15
Офсайды
1
1
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Карасев
(Россия, Москва)
Боковой судья
Алексей Лунев
(Россия, Новосибирск)
Боковой судья
Рустам Мухтаров
(Россия, Петрозаводск)
ВАР
Павел Кукуян
(Россия, Сочи)
Ассистент ВАР
Ранэль Зияков
(Россия, Набережные Челны)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти