Соболев рассказал о первых эмоциях после чемпионства с «Зенитом»

В заключительном, 30-м туре чемпионата «Зенит» на выезде обыграл «Ростов» (1:0) благодаря голу Соболева с пенальти. Благодаря этой победе «сине-бело-голубые» стали 11‑кратными чемпионами России.
Для Соболева, который перешел в «Зенит» летом 2024 года из «Спартака», этот титул в РПЛ стал первым в карьере.
«Какие ощущения были после матча с “Ростовом”? Счастье от того, что наконец‑то выиграл этот титул! Долго этого хотел. В прошлом сезоне не получилось, а сейчас все сложилось. Еще раз скажу — это было счастье!
С какого момента карьеры стал мечтать о чемпионстве? В детской школе об этом точно не думал. А вообще, наверное, когда в свое время со “Спартаком” заняли второе место. Тогда, конечно, подумалось, что хочется большего. Другое дело, что ждать пришлось довольно долго. С другой стороны, поэтому и переходил в “Зенит”, чтобы завоевывать титулы и стать частью клуба: я по‑настоящему благодарен клубу, команде и болельщикам за такую возможность!
Как сказал по этому поводу Вильям де Оливейра (ассистент главного тренера “Зенита” — прим. ред.), наверное, именно весной я понял, насколько хочу стать чемпионом. А если серьезно, действительно появилась мысль, что на этот раз титул уже нельзя упускать», — сказал Соболев.
В минувшем сезоне Соболев провел за «Зенит» 38 матчей, в которых забил 13 голов, став лучшим бомбардиром команды.
18 июля «сине-бело-голубые» в матче за Суперкубок России сыграют со «Спартаком». Новый сезон РПЛ стартует 24 июля.
Главный судья
Сергей Карасев
(Россия, Москва)
Боковой судья
Алексей Лунев
(Россия, Новосибирск)
Боковой судья
Рустам Мухтаров
(Россия, Петрозаводск)
ВАР
Павел Кукуян
(Россия, Сочи)
Ассистент ВАР
Ранэль Зияков
(Россия, Набережные Челны)
