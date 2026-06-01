Соболев рассказал о первых эмоциях после чемпионства с «Зенитом»

«Какие ощущения были после матча с “Ростовом”? Счастье от того, что наконец‑то выиграл этот титул! Долго этого хотел. В прошлом сезоне не получилось, а сейчас все сложилось. Еще раз скажу — это было счастье!



С какого момента карьеры стал мечтать о чемпионстве? В детской школе об этом точно не думал. А вообще, наверное, когда в свое время со “Спартаком” заняли второе место. Тогда, конечно, подумалось, что хочется большего. Другое дело, что ждать пришлось довольно долго. С другой стороны, поэтому и переходил в “Зенит”, чтобы завоевывать титулы и стать частью клуба: я по‑настоящему благодарен клубу, команде и болельщикам за такую возможность!



Как сказал по этому поводу Вильям де Оливейра (ассистент главного тренера “Зенита” — прим. ред.), наверное, именно весной я понял, насколько хочу стать чемпионом. А если серьезно, действительно появилась мысль, что на этот раз титул уже нельзя упускать», — сказал Соболев.