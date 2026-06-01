Радимов назвал главное разочарование минувшего сезона РПЛ

Бывший игрок «Зенита» Владислав Радимов подвел итоги сезона-2025/26 РПЛ.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

В прошлом сезоне «Зенит» в 11-й раз стал чемпионом России, опередив на два балла в турнирной таблице «Краснодар». Клуб из Санкт-Петербурга выиграл чемпионат в седьмой раз за восемь лет.

— Второй раз подряд у нас два клуба, которые более всего стабильны, они сами разыгрывают чемпионат. Здорово, что у нас чемпион не определяется за три-четыре тура до конца. Это интрига, последний тур, все там решается, я думаю, что для болельщиков это феноменально. И внизу таблицы тоже нешуточная борьба.

Что разочаровало в сезоне — так это судейство однозначно. И минусы, конечно, что у нас нет еврокубков. То есть борьба идет между первым и вторым местом. За бронзу никто не боролся как будто — вспомните, как все пытались «оттолкнуться» от нее, она никому не нужна. А представьте, если бы было три команды в Лиге чемпионов и две в Лигу Европы попадало. Какая борьба! И проходных матчей бы не было от слова совсем. А так некоторые команды попали в середину, и уже все-таки не та мотивация была.

— Суперфинал Кубка «Спартак» — «Краснодар» — это такая классная вишенка на торте этого сезона?


— Я думаю, что офигенная для всех, кроме «Краснодара», который второй оказался и в чемпионате, и здесь. А так полные «Лужники», и я думаю, что здесь надо Премьер-Лигу похвалить за то, что они все это организуют, и РФС. Все-таки популяризация футбола существует. Я был на этом празднике в «Лужниках», грандиозное, конечно, событие, — приводит слова Радимова «РБ Спорт».

Обладателем бронзовых наград чемпионата России стал московский «Локомотив».

Новый сезон РПЛ стартует 24 июля.