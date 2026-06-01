Радимов назвал главное разочарование минувшего сезона РПЛ

— Второй раз подряд у нас два клуба, которые более всего стабильны, они сами разыгрывают чемпионат. Здорово, что у нас чемпион не определяется за три-четыре тура до конца. Это интрига, последний тур, все там решается, я думаю, что для болельщиков это феноменально. И внизу таблицы тоже нешуточная борьба.



Что разочаровало в сезоне — так это судейство однозначно. И минусы, конечно, что у нас нет еврокубков. То есть борьба идет между первым и вторым местом. За бронзу никто не боролся как будто — вспомните, как все пытались «оттолкнуться» от нее, она никому не нужна. А представьте, если бы было три команды в Лиге чемпионов и две в Лигу Европы попадало. Какая борьба! И проходных матчей бы не было от слова совсем. А так некоторые команды попали в середину, и уже все-таки не та мотивация была.