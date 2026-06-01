СМИ: «Индепендьенте» хочет арендовать Барко у «Спартака»

По информации источника, переговоры Барко с руководством аргентинского «Индепендьенте» находятся на продвинутой стадии, а финансовые условия не создают препятствий для сделки. Однако итоговый переход зависит от результатов переговоров между футболистом и московским «Спартаком». При этом сам Барко уже давал понять, что хочет вернуться в Аргентину.