СМИ: «Индепендьенте» хочет арендовать Барко у «Спартака»

По информации источника, переговоры Барко с руководством аргентинского «Индепендьенте» находятся на продвинутой стадии, а финансовые условия не создают препятствий для сделки. Однако итоговый переход зависит от результатов переговоров между футболистом и московским «Спартаком». При этом сам Барко уже давал понять, что хочет вернуться в Аргентину.
Ранее спортивный агент Тимур Гурцкая рассказал, что Эсекьель Барко отказался продлевать контракт с московским «Спартаком». По словам агента, футболисту предложили зарплату в 4 миллиона евро в год. Действующее трудовое соглашение 27-летнего аргентинца с красно-белыми рассчитано до лета 2027 года.
Эсекьель Барко перешел в «Спартак» летом 2024 года из «Ривер Плейта» за 14 млн евро. За два года аргентинец провел за московский клуб 73 матча во всех турнирах, в которых забил 22 мяча и отдал 18 голевых передач. Вместе с клубом футболист стал обладателем Кубка России.
До переезда в Россию Барко выступал за «Индепендьенте» и «Атланту Юнайтед».