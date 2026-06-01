Соболева заводит хейт: Когда весь стадион свистит — это же кайф

Нападающий «Зенита» Александр Соболев рассказал о своей реакции на хейт со стороны болельщиков на трибунах.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

В минувшем сезоне Соболев провел за «Зенит» 38 матчей, в которых забил 13 голов, став лучшим бомбардиром команды.

— Вы упоминали, как болельщики на разных стадионах страны реагируют на вас, а вы на них. Получается, подпитываете эмоциями друг друга?

— Есть такое. Это же футбол и элемент шоу в нем. Люди на стадионы в том числе за эмоциями приходят. Когда они видят меня — в какой‑то степени ненавидят, кто‑то, возможно, любит. И чувства так или иначе у всех разные. Но когда, завидев тебя, весь стадион свистит, — это же кайф! Мне точно это нравится, потому что люди делают это дружно, а меня заводит. Хуже, если бы молчали и оставались равнодушными. Так что пусть свистят, а я им немного подыграю, — приводит слова Соболева «Матч ТВ».

Александр Соболев перешел в «Зенит» из московского «Спартака» в 2024 году. В составе клуба футболист провел 69 матчей во всех турнирах, в которых забил 20 голов и сделал шесть результативных передач. Вместе в сине-бело-голубыми нападающий стал победителем чемпионата России сезона-2025/26. Для футболиста этот титул стал первым в карьере.