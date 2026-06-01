Соболева заводит хейт: Когда весь стадион свистит — это же кайф

— Есть такое. Это же футбол и элемент шоу в нем. Люди на стадионы в том числе за эмоциями приходят. Когда они видят меня — в какой‑то степени ненавидят, кто‑то, возможно, любит. И чувства так или иначе у всех разные. Но когда, завидев тебя, весь стадион свистит, — это же кайф! Мне точно это нравится, потому что люди делают это дружно, а меня заводит. Хуже, если бы молчали и оставались равнодушными. Так что пусть свистят, а я им немного подыграю, — приводит слова Соболева «Матч ТВ».