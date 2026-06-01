© VK, 1999-2026
Радимов объяснил почему назвал Талалаева Андрюшей

Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов объяснил, почему назвал главного тренера «Балтики» Андрея Талалаева Андрюшей.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Также он выразил сомнения в том, что Андрей Талалаев сможет работать в топ‑клубе.

— По-моему, Талалаев всю весну пытался предложить себя другим командам. Он и не скрывает этого, он так и говорит — если вы хотите меня забрать, вам надо заплатить денег. Но я просто плохо представляю Талалаева в каком-нибудь серьезном клубе. Да и если бы Талалаев был интересен какому-нибудь топ-клубу, то, наверное, уже был бы там с такой осенней феерией.

— Вы по ходу сезона не раз пикировались с Андреем Викторовичем в прессе. Не жалеете, например, что тогда назвали его «Андрюшей» — и полетел этот снежный ком?


— Нет, не жалею. Я вот когда смотрю на Рахимова — это Рашид Маматкулович. На Черчесова — это Станислав Саламович. Семаку, даже при том, что я Семака знаю с шестнадцати лет, я все равно на телевидении скажу: Сергей Богданович. А когда смотрю на Талалаева, то другой истории, кроме как «Андрюша», мне на ум не приходит. То, что он со мной пререкается — да ради бога, пусть высказывает, что хочет. Но вот его пререкания с такими людьми, как Бубнов, вызывают у меня реальное возмущение. Во-первых, разница в возрасте, а во-вторых, Бубнов играл в сборной СССР — в такой команде, куда Талалаева не пустили бы даже посмотреть на тренировку, — приводит слова Радимова «РБ Спорт».

Футбольный эксперт Александр Бубнов не раз высказывался о Талалаеве.


Андрей Талалаев возглавил «Балтику» в сентябре 2024 года. Под его руководством калининградцы выиграли Первую лигу и вышли в РПЛ, заняв шестое место. Ранее Талалаев работал главным тренером в «Крыльях Советов», «Ахмате», московском «Торпедо» и подмосковных «Химках».

