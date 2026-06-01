Радимов объяснил почему назвал Талалаева Андрюшей



— Нет, не жалею. Я вот когда смотрю на Рахимова — это Рашид Маматкулович. На Черчесова — это Станислав Саламович. Семаку, даже при том, что я Семака знаю с шестнадцати лет, я все равно на телевидении скажу: Сергей Богданович. А когда смотрю на Талалаева, то другой истории, кроме как «Андрюша», мне на ум не приходит. То, что он со мной пререкается — да ради бога, пусть высказывает, что хочет. Но вот его пререкания с такими людьми, как Бубнов, вызывают у меня реальное возмущение. Во-первых, разница в возрасте, а во-вторых, Бубнов играл в сборной СССР — в такой команде, куда Талалаева не пустили бы даже посмотреть на тренировку, — приводит слова Радимова «РБ Спорт».