Известно, сколько может заработать Глушенков в «Зените» по новому контракту

По информации журналиста Ивана Карпова, полузащитник Максим Глушенков может заработать более миллиарда рублей по новому контракту с «Зенитом».
Сообщается, что стороны находятся на финальной стадии переговоров о продлении соглашения. В случае подписания нового договора ежемесячная зарплата игрока увеличится с 15 до 20 миллионов рублей. Кроме того, футболист получит около 300 миллионов рублей в качестве подписного бонуса.
Также контракт будет предусматривать дополнительное вознаграждение за лояльность. После каждого трансферного окна, в течение которого Глушенков останется в составе «Зенита», ему будут выплачивать ещё по 20 миллионов рублей.
Глушенков выступает за петербургский клуб с 2024 года. В минувшем сезоне он принял участие в 34 матчах, забил 11 мячей и отдал 12 голевых передач.