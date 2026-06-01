Известно, сколько может заработать Глушенков в «Зените» по новому контракту

Футболист выступает за клуб с 2024 года.

По информации журналиста Ивана Карпова, полузащитник Максим Глушенков может заработать более миллиарда рублей по новому контракту с «Зенитом».

Сообщается, что стороны находятся на финальной стадии переговоров о продлении соглашения. В случае подписания нового договора ежемесячная зарплата игрока увеличится с 15 до 20 миллионов рублей. Кроме того, футболист получит около 300 миллионов рублей в качестве подписного бонуса.

Также контракт будет предусматривать дополнительное вознаграждение за лояльность. После каждого трансферного окна, в течение которого Глушенков останется в составе «Зенита», ему будут выплачивать ещё по 20 миллионов рублей.

Глушенков выступает за петербургский клуб с 2024 года. В минувшем сезоне он принял участие в 34 матчах, забил 11 мячей и отдал 12 голевых передач.

Биография Максима Глушенкова: карьера и личная жизнь футболиста
Среди российских футболистов нового поколения фамилия Глушенкова точно находится на вершине списка главных действующих лиц, которые формируют лицо нашего футбола. К 26 годам спортсмен вышел на пик своих возможностей и играет в сильнейшем клубе страны. Биография Максима Глушенкова уже уместила в себя путь от юниора «Чертаново» до наследника Аршавина.
Читать дальше