«Динамо» объявило о пополнении тренерского штаба Сандро Шварца

47-летний немец Сандро Шварц вернулся в московское «Динамо» 22 мая, подписав с клубом трехлетний контракт. Ранее Шварц возглавлял бело-голубых в период с 2020 по 2022 год.
— Тренеры по физической подготовке Хосе Пастор Верчили (Пепе) и Иван Карандашов, а также директор по видеоаналитике Гильермо Гуэрра вернутся в тренерский штаб московского «Динамо» с нового сезона.
Пепе, который также станет руководителем направления перформанса, уже работал в нашем клубе с начала 2020 года по конец 2022-го. С февраля 2025-го испанский специалист входил в тренерский штаб казанского «Рубина».
Иван Карандашов входил в тренерский штаб бело-голубых с июня 2020 года по февраль 2026-го, а последние несколько месяцев провёл в «Динамо-2».
Гильермо Гуэрра работал директором по видеоаналитике в «Динамо» в сезоне-2022/23.
Ранее в штаб Сандро Шварца вошел его многолетний ассистент Волкан Булут. О других изменениях в штабе сообщим в ближайшее время, — говорится в заявлении на официальном сайте «Динамо».
«Динамо» завершило минувший сезон на седьмом месте в чемпионате России. В Кубке бело-голубые дошли до финала пути РПЛ, где уступили «Краснодару» (0:0, 0:0, пен. 5:6). Команда начинала сезон под руководством Валерия Карпина. Позднее его сменил Ролан Гусев.