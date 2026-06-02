«Динамо» объявило о пополнении тренерского штаба Сандро Шварца

Пресс-служба московского «Динамо» назвала имена специалистов, которые присоединились к тренерскому штабу Сандро Шварца.

Источник: РИА "Новости"

47-летний немец Сандро Шварц вернулся в московское «Динамо» 22 мая, подписав с клубом трехлетний контракт. Ранее Шварц возглавлял бело-голубых в период с 2020 по 2022 год.

— Тренеры по физической подготовке Хосе Пастор Верчили (Пепе) и Иван Карандашов, а также директор по видеоаналитике Гильермо Гуэрра вернутся в тренерский штаб московского «Динамо» с нового сезона.

Пепе, который также станет руководителем направления перформанса, уже работал в нашем клубе с начала 2020 года по конец 2022-го. С февраля 2025-го испанский специалист входил в тренерский штаб казанского «Рубина».

Иван Карандашов входил в тренерский штаб бело-голубых с июня 2020 года по февраль 2026-го, а последние несколько месяцев провёл в «Динамо-2».

Гильермо Гуэрра работал директором по видеоаналитике в «Динамо» в сезоне-2022/23.

Ранее в штаб Сандро Шварца вошел его многолетний ассистент Волкан Булут. О других изменениях в штабе сообщим в ближайшее время, — говорится в заявлении на официальном сайте «Динамо».

«Динамо» завершило минувший сезон на седьмом месте в чемпионате России. В Кубке бело-голубые дошли до финала пути РПЛ, где уступили «Краснодару» (0:0, 0:0, пен. 5:6). Команда начинала сезон под руководством Валерия Карпина. Позднее его сменил Ролан Гусев.


Биография Валерия Карпина: карьера и личная жизнь футболиста и тренера
Валерий Карпин — фигура в нашем футболе уникальная. Один из самых ярких футболистов своего времени не затерялся и после завершения карьеры. Можно много спорить о том, насколько сильным тренером является Карпин. Но он точно является легендой нашего футбола. Именно поэтому вам стоит ознакомиться с биографией столь яркой личности.
Читать дальше