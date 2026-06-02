«Динамо» объявило о пополнении тренерского штаба Сандро Шварца

— Тренеры по физической подготовке Хосе Пастор Верчили (Пепе) и Иван Карандашов, а также директор по видеоаналитике Гильермо Гуэрра вернутся в тренерский штаб московского «Динамо» с нового сезона.



Пепе, который также станет руководителем направления перформанса, уже работал в нашем клубе с начала 2020 года по конец 2022-го. С февраля 2025-го испанский специалист входил в тренерский штаб казанского «Рубина».



Иван Карандашов входил в тренерский штаб бело-голубых с июня 2020 года по февраль 2026-го, а последние несколько месяцев провёл в «Динамо-2».



Гильермо Гуэрра работал директором по видеоаналитике в «Динамо» в сезоне-2022/23.



Ранее в штаб Сандро Шварца вошел его многолетний ассистент Волкан Булут. О других изменениях в штабе сообщим в ближайшее время, — говорится в заявлении на официальном сайте «Динамо».