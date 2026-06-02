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Источник: «Васко да Гама» продлит аренду игрока «Зенита» Ренана

«Васко да Гама» продлит аренду центрального защитника «Зенита» Роберта Ренана до конца года. Об этом сообщает журналист Фабио Азеведо на своей странице в соцсетях.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Арендное соглашение 22-летнего Роберта Ренана заканчивается 30 июня. По информации Фабио Азеведо, в случае, если «Васко да Гама» захочет выкупить Ренана у «Зенита», клубу придется заплатить около 8 миллионов евро за 80% экономических прав.

Ренан играет за «Васко да Гама» на правах аренды с лета 2025 года. На его счету 48 матчей и 2 гола за клуб из Рио-де-Жанейро. Защитник стал футболистом сине-бело-голубых зимой 2023 года. За «Зенит» он провел 18 матчей во всех турнирах. Действующее трудовое соглашение игрока с санкт-петербургским клубом рассчитано до лета 2028 года.

В матче 30-го тура Российской Премьер-лиги «Зенит» обыграл «Ростов» со счетом 1:0 и завоевал чемпионский титул. Благодаря этой победе «Зенит» набрал 68 очков и стал 11-кратным чемпионом России.