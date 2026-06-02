Источник: «Васко да Гама» продлит аренду игрока «Зенита» Ренана

Ренан играет за «Васко да Гама» на правах аренды с лета 2025 года. На его счету 48 матчей и 2 гола за клуб из Рио-де-Жанейро. Защитник стал футболистом сине-бело-голубых зимой 2023 года. За «Зенит» он провел 18 матчей во всех турнирах. Действующее трудовое соглашение игрока с санкт-петербургским клубом рассчитано до лета 2028 года.