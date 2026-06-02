Источник: «Васко да Гама» продлит аренду игрока «Зенита» Ренана

Арендное соглашение 22-летнего Роберта Ренана заканчивается 30 июня. По информации Фабио Азеведо, в случае, если «Васко да Гама» захочет выкупить Ренана у «Зенита», клубу придется заплатить около 8 миллионов евро за 80% экономических прав.
Ренан играет за «Васко да Гама» на правах аренды с лета 2025 года. На его счету 48 матчей и 2 гола за клуб из Рио-де-Жанейро. Защитник стал футболистом сине-бело-голубых зимой 2023 года. За «Зенит» он провел 18 матчей во всех турнирах. Действующее трудовое соглашение игрока с санкт-петербургским клубом рассчитано до лета 2028 года.
В матче 30-го тура Российской Премьер-лиги «Зенит» обыграл «Ростов» со счетом 1:0 и завоевал чемпионский титул. Благодаря этой победе «Зенит» набрал 68 очков и стал 11-кратным чемпионом России.