«Гремио» хочет вернуть Бителло из московского «Динамо»

По данным источника, в контракте Бителло указана сумма отступных в размере 18 миллионов евро, однако для «Гремио» действует скидка, в связи с чем бразильский клуб может выкупить 26-летнего футболиста за 16 миллионов. Подчеркивается, что сумма со скидкой считается существенной в команде из Порту-Алегри.
В 2023 году «Динамо» купило Бителло из «Гремио» за 10 миллионов евро. В прошлом сезоне 26-летний Бителло провел за «Динамо» 37 матчей, забил 6 мячей и отдал 11 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 15 миллионов евро.
«Динамо» завершило сезон на седьмом месте в турнирной таблице Российской Премьер-лиге. В Кубке России бело-голубые дошли до финала пути РПЛ, где уступили «Краснодару» (0:0, 0:0, пен. 5:6). В сезоне-2026/27 новым главным тренером команды будет немецкий специалист Сандро Шварц, который уже возглавлял «Динамо» в период с октября 2020 по июнь 2022 года.