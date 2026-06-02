«Гремио» хочет вернуть Бителло из московского «Динамо»

По данным источника, в контракте Бителло указана сумма отступных в размере 18 миллионов евро, однако для «Гремио» действует скидка, в связи с чем бразильский клуб может выкупить 26-летнего футболиста за 16 миллионов. Подчеркивается, что сумма со скидкой считается существенной в команде из Порту-Алегри.