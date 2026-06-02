Бивол обратился к болельщикам «Зенита»

Российский боксер Дмитрий Бивол выразил благодарность болельщикам футбольного клуба «Зенит» за поддержку после победы над Михаэлем Айфертом.
Спортсмен обратился к фанатам в видео на своих соцсетях, процитировав на английском кричалку петербургской команды: «Один город, одна команда, один чемпион».
30 мая Бивол успешно защитил свои титулы на вечере профессионального бокса организации RCC Boxing Promotions в Екатеринбурге. В главном поединке турнира на «УГМК-Арене» он встретился с обязательным претендентом по линии Международной боксерской федерации (IBF), немцем Михаэлем Айфертом. Бой в полутяжелой весовой категории (до 79,2 кг) продлился все 12 раундов, и судьи единогласно присудили победу россиянину со счетом 120−107.
В минувшем сезоне «Зенит» выиграл золото Российской Премьер-Лиги, став чемпионом страны в рекордный 11-й раз. В заключительном туре команда из Санкт-Петербурга обыграла «Ростов» и опередила в таблице «Краснодар», который также сохранял шансы на титул.