«Зенит» ведет переговоры о продлении контракта с Глушенковым

Петербургский «Зенит» ведет переговоры о продлении контракта с российским футболистом Максимом Глушенковым. Об этом журналистам на полях 29-го Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) сообщил председатель правления клуба Константин Зырянов.
Действующее соглашение 26-летнего полузащитника с «Зенитом» действует до конца июня 2028 года.
«Могу прокомментировать так, что контракт с Глушенковым не продлен. Можно сказать, что переговоры идут», — отметил Зырянов.
В составе «Зенита» Глушенков стал чемпионом России в 2026 году. В прошедшем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) он провел 27 матчей, забил 9 голов и отдал 10 результативных передач. Ранее полузащитник выступал за московские «Локомотив», «Спартак», «Чертаново», самарские «Крылья Советов» и подмосковные «Химки». За сборную России он провел 10 матчей и забил 3 гола.