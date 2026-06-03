«Зенит» ведет переговоры о продлении контракта с Глушенковым

В составе «Зенита» Глушенков стал чемпионом России в 2026 году. В прошедшем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) он провел 27 матчей, забил 9 голов и отдал 10 результативных передач. Ранее полузащитник выступал за московские «Локомотив», «Спартак», «Чертаново», самарские «Крылья Советов» и подмосковные «Химки». За сборную России он провел 10 матчей и забил 3 гола.