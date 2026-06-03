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«Зенит» ведет переговоры о продлении контракта с Глушенковым

Текущее соглашение действует до 2028 года.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Петербургский «Зенит» ведет переговоры о продлении контракта с российским футболистом Максимом Глушенковым. Об этом журналистам на полях 29-го Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) сообщил председатель правления клуба Константин Зырянов.

Действующее соглашение 26-летнего полузащитника с «Зенитом» действует до конца июня 2028 года.

«Могу прокомментировать так, что контракт с Глушенковым не продлен. Можно сказать, что переговоры идут», — отметил Зырянов.

В составе «Зенита» Глушенков стал чемпионом России в 2026 году. В прошедшем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) он провел 27 матчей, забил 9 голов и отдал 10 результативных передач. Ранее полузащитник выступал за московские «Локомотив», «Спартак», «Чертаново», самарские «Крылья Советов» и подмосковные «Химки». За сборную России он провел 10 матчей и забил 3 гола.

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