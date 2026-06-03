Зырянов: «Зенит» будет искать конкурента Соболеву

Александр Соболев перешел в «Зенит» из московского «Спартака» в 2024 году. В составе клуба футболист провел 69 матчей во всех турнирах, в которых забил 20 голов и сделал шесть результативных передач. В сезоне-2025/26 Соболев сыграл в 38 матчах, в которых забил 13 голов, став лучшим бомбардиром команды.