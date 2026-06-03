Зырянов: «Зенит» будет искать конкурента Соболеву

В минувшем сезоне «Зенит» в 11-й раз стал чемпионом России, опередив на два балла прошлогоднего чемпиона РПЛ — «Краснодар». 18 июля сине-бело-голубые сыграют с московским «Спартаком» в матче за Суперкубок России.
— Первый трансфер «Зенит» уже произвел — это переход защитника из «Балтики» Кевина Андраде. Какие сейчас основные позиции у команды на усиление?
— Я уже говорил, что планируется ли что-то на вход — говорить не буду. Трансферы любят тишину. Как только будет что-то конкретное, я сразу вам сообщу!
— Будет ли искаться конкурент Александру Соболеву на позицию нападающего?
— Логично, учитывая, что у нас всего один нападающий. Естественно, мы будем искать усиление на эту позицию, — приводит слова Зырянова «Советский спорт».
Александр Соболев перешел в «Зенит» из московского «Спартака» в 2024 году. В составе клуба футболист провел 69 матчей во всех турнирах, в которых забил 20 голов и сделал шесть результативных передач. В сезоне-2025/26 Соболев сыграл в 38 матчах, в которых забил 13 голов, став лучшим бомбардиром команды.