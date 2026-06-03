«Зенит» объявил об уходе тренера вратарей

«Хочу поблагодарить вас за эти восемь сезонов. Команду, клуб, болельщиков, город — за это прекрасное и удачное время! Для меня было большой честью и гордостью работать вместе с вами и добиваться побед! До новых встреч!» — цитирует Жевнова пресс-служба «Зенита».