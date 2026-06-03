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«Зенит» объявил об уходе тренера вратарей

Санкт-петербургский «Зенит» официально объявил об уходе тренера вратарей Юрия Жевнова.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Юрий Жевнов покинул тренерский штаб сине-бело-голубых по завершении срока контракта.

«Уважаемый Юрий Владимирович! Мы благодарим вас за годы, проведённые в Петербурге, за вклад в достижения сине-бело-голубых, желаем успехов в дальнейшей карьере!» — написала клубная пресс-служба в телеграм-канале.

«Хочу поблагодарить вас за эти восемь сезонов. Команду, клуб, болельщиков, город — за это прекрасное и удачное время! Для меня было большой честью и гордостью работать вместе с вами и добиваться побед! До новых встреч!» — цитирует Жевнова пресс-служба «Зенита».

Юрий Жевнов работал тренером вратарей «Зенита» с 2018 года. Голкипер играл в «Зените» с 2010-го по 2013 год. Экс-игрок сборной Беларуси провел в составе сине-бело-голубых 15 матчей, в которых пропустил 13 мячей.

Ранее в СМИ появлялись новости, что новым тренером вратарей «Зенита» может стать Михаил Кержаков. По окончании сезона-2025/2026 опытный голкипер принял решение повесить бутсы на гвоздь.