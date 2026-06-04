Тюкавин: Мужик бежал рядом и кричал «Костя, давай в “Зенит”

23-летний футболист провел зарядку и принял участие в традиционном забеге в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026).
«Принял ранним утром участие в забеге в Петербурге. Провел разминку для участников — их было больше 2,5 тысяч — вместе с динамовской Лабубу. Погода классная, все отлично. У “Динамо” есть беговой клуб “Динамо бежит” — теперь я, видимо, его амбассадор.
Что запомнилось во время забега? Было смешно, что один мужик рядом со мной бежал и кричал: “Костя, давай в “Зенит”!”. Теперь еду на ПМЭФ, где мы представим нового титульного спонсора “Динамо” на следующие три сезона», — сказал Тюкавин.
Ранее сообщалось, что «Зенит» планирует приобрести Тюкавина этим летом и готов заплатить за него 20 млн евро. Позднее нападающий заявил, что он в курсе об интересе к нему со стороны клуба из Санкт-Петербурга и отметил, что пока не собирается покидать «Динамо».
Тюкавин является воспитанником «Динамо». В прошлом сезоне он провел за «бело-голубых» 31 матч, в которых забил 13 мячей и отдал шесть голевых передач. Его контракт с московским клубом рассчитан до лета 2030 года.