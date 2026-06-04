Тюкавин: Мужик бежал рядом и кричал «Костя, давай в “Зенит”

«Принял ранним утром участие в забеге в Петербурге. Провел разминку для участников — их было больше 2,5 тысяч — вместе с динамовской Лабубу. Погода классная, все отлично. У “Динамо” есть беговой клуб “Динамо бежит” — теперь я, видимо, его амбассадор.



Что запомнилось во время забега? Было смешно, что один мужик рядом со мной бежал и кричал: “Костя, давай в “Зенит”!”. Теперь еду на ПМЭФ, где мы представим нового титульного спонсора “Динамо” на следующие три сезона», — сказал Тюкавин.